Politico, Daily Mail, Reuters

Μια λεπτομετρή λίστα με κομβικούς στρατιωτικούς στόχους έλαβε η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Η οργάνωση United Against Nuclear Iran, μια μη κερδοσκοπική ομάδα με έδρα την Ουάσινγκτον, συνέταξε ένα ντοσιέ με 50 στόχους και το παρέδωσε στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, πριν από κρίσιμες συναντήσεις για θέματα ασφάλειας, όπως αποκάλυψε αποκλειστικά η οργάνωση στην Daily Mail.

Το έγγραφο αποκαλύπτει τις ακριβείς συντεταγμένες της έδρας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Tharallah — το νευραλγικό κέντρο της βίαιης καταστολής των διαδηλωτών. Αυτή η έδρα λειτουργεί ουσιαστικά ως το νευραλγικό κέντρο του στρατού, ασκώντας τον επιχειρησιακό έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων.

Ο κατάλογος στόχων περιλαμβάνει τέσσερα βασικά υποκεντρικά αρχηγεία που εποπτεύουν διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας: το υποκεντρικό αρχηγείο Quds, που εποπτεύει τις επιχειρήσεις καταστολής στη βόρεια και βορειοδυτική Τεχεράνη, το υποκεντρικό αρχηγείο Fath στη νοτιοδυτική Τεχεράνη, το υποκεντρικό αρχηγείο Nasr στη βορειοανατολική Τεχεράνη και το υποκεντρικό αρχηγείο Ghadr, που ελέγχει τη νοτιοανατολικη και κεντρική Τεχεράνη.

Πέρα από τα κύρια κέντρα διοίκησης, ο φάκελος αποκαλύπτει μια κρυφή υποδομή σε όλη την Τεχεράνη, η οποία λειτουργεί ως το κύριο δίκτυο διοίκησης για τις πιο ριζοσπαστικοποιημένες μονάδες του καθεστώτος, συντονίζοντας τις επιχειρήσεις πληροφοριών, αστυνόμευσης και ψυχολογικής επιρροής.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν 23 περιφερειακές βάσεις του IRGC-Basij — καθεμία από τις οποίες βρίσκεται σε μία από τις 22 δημοτικές περιοχές της Τεχεράνης. Το Basij στεγάζει τη βίαιη εγχώρια πολιτοφυλακή του IRGC.

Ο κατάλογος που παρέχει η UANI περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρησιακές μονάδες που ηγούνται της καταστολής, συμπεριλαμβανομένων δύο βασικών ταξιαρχιών: της Ταξιαρχίας Ασφαλείας Aaleh-e Mohammad, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης και της Ταξιαρχίας Ασφαλείας Al-Zahra, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών Ιρανών διαδηλωτών ξεπερνά τους 2.000, σύμφωνα με μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κυβέρνηση Τραμπ έχει σηματοδοτήσει ότι ο χρόνος της διπλωματικής υπομονής έχει τελειώσει.

Οι περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, οι στρατιωτικές επιλογές για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.

Τα αμερικανικά στρατεύματα και πλοία που κάποτε ήταν στη διάθεση του προέδρου έχουν μεταφερθεί στην Καραϊβική. Ένα σημαντικό αμερικανικό αμυντικό σύστημα που είχε σταλεί στη Μέση Ανατολή πέρυσι, έχει επιστρέψει στη Νότια Κορέα. Και αξιωματούχοι της κυβέρνησης δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μετακίνηση σημαντικών πόρων.

Βέβαια, ο Τραμπ μπορεί ακόμα να διατάξει αεροπορικές επιδρομές με στόχο την ιρανική ηγεσία ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι επιλογές του είναι ακόμη πιο περιορισμένες από ό,τι τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ κατέστρεψαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπίσει τους νομοθέτες οι οποίοι, μόλις μια εβδομάδα μετά την εντολή του Τραμπ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ανησυχούν για το ενδεχόμενο να οδηγηθούν οι ΗΠΑ σε έναν άλλο πόλεμο στην περιοχή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαντλήσει τα μειωμένα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ με τον γρήγορο ρυθμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Το πρόβλημα έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο για την αεροπορική άμυνα που προστατεύει τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται εντός της εμβέλειας των όπλων του Ιράν. Εάν η κυβέρνηση επιτεθεί και οι Ιρανοί ανταποδώσουν με δύναμη, οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν περιορισμένο απόθεμα αναχαιτιστικών πυραύλων για την υπεράσπιση των αμερικανικών δυνάμεων από το ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων και βλημάτων της Τεχεράνης. Το Πεντάγωνο έχει τοποθετήσει 10.000 αμερικανούς στρατιώτες στην αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ και μικρότερες ομάδες στο Ιράκ, τη Συρία και την Ιορδανία.

Πάντως, ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι ο πρόεδρος είχε πολλές επιλογές. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει στη διάθεσή του ένα πλήρες μενού επιλογών όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Άννα Κέλι.

Ανώτεροι αξιωματούχοι συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την αντίδραση των ΗΠΑ, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λίβιτ.

Γιατί το καθεστώς των μουλάδων αντέχει παρά τις διαδηλώσεις

Την ίδια ώρα, παρά τις πανεθνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν και την πολυετή εξωτερική πίεση, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ρήξης στον ισχυρόι πυρήνα της Ισλαμικής Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να θέσουν τέλος σε μια από τις πιο ανθεκτικές κυβερνήσεις στον κόσμο.

Παράλληλα με την πίεση που ασκείται στους κληρικούς ηγέτες του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική δράση λόγω της σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη, η οποία ακολούθησε την περσινή εκστρατεία βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και σημαντικών αξιωματούχων. Απαντώντας στο Reuters, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει στη διάθεσή του «όλες τις επιλογές» για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στο Ιράν.

Ωστόσο, εκτός αν οι ταραχές στους δρόμους και η ξένη πίεση προκαλέσουν αποστασίες στην κορυφή, το κατεστημένο, αν και αποδυναμωμένο, πιθανότατα θα παραμείνει, δήλωσαν στο Reuters δύο διπλωμάτες, δύο κυβερνητικές πηγές στη Μέση Ανατολή και δύο αναλυτές.

Περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαμαρτυρίες, δήλωσε στο Reuters ένας Ιρανός αξιωματούχος, κατηγορώντας τους «τρομοκράτες» για τους θανάτους αμάχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφαλείας του Ιράν, που στηρίζεται στην Επαναστατική Φρουρά και την παραστρατιωτική δύναμη Basij, οι οποίες μαζί αριθμούν σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εξωτερική πίεση χωρίς εσωτερική ρήξη, δήλωσε ο Vali Nasr, Ιρανοαμερικανός ακαδημαϊκός και εμπειρογνώμονας σε θέματα περιφερειακών συγκρούσεων και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Για να πετύχει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχουν πλήθη στους δρόμους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να υπάρχει διάλυση του κράτους. Ορισμένα τμήματα του κράτους, και ιδίως οι δυνάμεις ασφαλείας, πρέπει να αποστατήσουν», είπε.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει επιβιώσει από αρκετές προηγούμενες αναταραχές. Αυτή είναι η πέμπτη μεγάλη εξέγερση από το 2009, κάτι που αποτελεί απόδειξη ανθεκτικότητας και συνοχής, ακόμη και όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια βαθιά, ανεπίλυτη εσωτερική κρίση, είπε ο Πολ Σάλεμ του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής.

Για να αλλάξει αυτό, οι διαδηλωτές θα πρέπει να δημιουργήσουν αρκετή δυναμική ώστε να ξεπεράσουν τα παγιωμένα πλεονεκτήματα του κράτους: ισχυρούς θεσμούς, ένα σημαντικό εκλογικό σώμα πιστό στην κληρική εξουσία και τη γεωγραφική και δημογραφική κλίμακα μιας χώρας με 90 εκατομμύρια κατοίκους, δήλωσε ο Άλαν Άιρ, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ και ειδικός για το Ιράν.

Ωστόσο, η επιβίωση δεν ισοδυναμεί με σταθερότητα, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις της από το 1979. Οι κυρώσεις έχουν στραγγαλίσει την οικονομία, χωρίς να υπάρχει σαφής πορεία προς την ανάκαμψη. Από στρατηγική άποψη, δέχεται πιέσεις από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει υποβαθμιστεί, ενώ οι περιφερειακές ένοπλες ομάδες που υποστηρίζουν τον «Άξονα της Αντίστασης» έχουν αποδυναμωθεί από τις καταστροφικές απώλειες των συμμάχων τους στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα.

Ο Nasr δήλωσε ότι, αν και δεν πιστεύει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει φτάσει στο «σημείο της πτώσης», «βρίσκεται τώρα σε μια κατάσταση μεγάλης δυσκολίας από εδώ και πέρα».

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως αντίδραση στην ραγδαία αύξηση των τιμών, πριν στραφούν κατά του κληρικού καθεστώτος. Από πολιτική άποψη, η βίαιη καταστολή έχει υπονομεύσει περαιτέρω ό,τι είχε απομείνει από τη νομιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του

Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ξεχωριστή και αυξάνει τα διακύβευμα, σύμφωνα με αναλυτές, είναι οι ρητές προειδοποιήσεις του Τραμπ ότι η δολοφονία διαδηλωτών θα μπορούσε να προκαλέσει αμερικανική επέμβαση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ προέτρεψε τους διαδηλωτές να καταλάβουν τα θεσμικά όργανα και είπε ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν», ενώ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις συναντήσεις του με Ιρανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα, απείλησε με την επιβολή δασμών σε χώρες που εμπορεύονται με το Ιράν. Η Κίνα είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Τεχεράνης.

Σε τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι μάλλον για λόγους τακτικής και όχι ιδεολογικούς, είπε ο Σάλεμ. Ο στόχος θα μπορούσε να είναι η ευελιξία - η αποδυνάμωση του κράτους σε βαθμό που να επιτύχει παραχωρήσεις, όπως περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, είπε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τους στόχους του Τραμπ στο Ιράν. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε αποδείξει με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και τη Βενεζουέλα πέρυσι «ότι εννοεί αυτά που λέει».

Η ιδέα ενός «μοντέλου Βενεζουέλας» έχει όλο και μεγαλύτερη απήχηση σε ορισμένους κύκλους στην Ουάσινγκτον και την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη και τρεις αναλυτές. Προβλέπει την απομάκρυνση της ανώτατης αρχής του Ιράν, ενώ παράλληλα στέλνει το μήνυμα στους υπόλοιπους κρατικούς μηχανισμούς: «μείνετε στη θέση σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστείτε».

Ωστόσο, όταν η πολιτική αυτή εφαρμόζεται στο Ιράν, αντιμετωπίζει τεράστια εμπόδια: Το Ιράν είναι ένα κράτος ασφαλείας που έχει εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες, με βαθιά θεσμική συνοχή, ενώ είναι μια πολύ μεγαλύτερη και εθνοτικά πολύπλοκη χώρα.

Δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι και δύο από τους αναλυτές δήλωσαν στο Reuters ότι μια ξένη στρατιωτική δράση θα μπορούσε να διασπάσει το Ιράν κατά μήκος εθνοτικών και θρησκευτικών γραμμών, ιδιαίτερα στις κουρδικές και σουνιτικές περιοχές Balush με ιστορικό αντίστασης.

Προς το παρόν, οι περιορισμοί παραμένουν. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ είναι απασχολημένες αλλού, αν και οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι αποστολές θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα.