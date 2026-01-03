Το μήνυμα του Λ. Οίκου μετά τη σύλληψη Μαδούρο: «Κάνε Μ@@@@@@ς και θα δεις τι θα πάθεις»

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενη από το ακρωνύμιο «FAFO», το οποίο προέρχεται από φράση της αμερικανικής αργκό με υβριστικό περιεχόμενο. Στην ανάρτηση προστίθεται η φράση «δεν παίζουμε», ενισχύοντας το προειδοποιητικό μήνυμα.

Το FAFO, λειτουργεί ως σαφής υπενθύμιση ότι η απερίσκεπτη ή προκλητική συμπεριφορά επισύρει άμεσες και συχνά σοβαρές συνέπειες.

Το ακρωνύμιο υπονοεί ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Συχνά χρησιμοποιείται σε συζητήσεις με ειρωνικό ή επικριτικό τόνο, υπογραμμίζοντας τη μάθηση μέσα από την άμεση εμπειρία και την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πράξεων, ενώ συχνά για να περιγράψει καταστάσεις όπου μια πλευρά παίρνει ένα ρίσκο ή κάνει μια επιθετική κίνηση και τελικά αντιμετωπίζει μια σκληρή αντίδραση.

