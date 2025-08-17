Η Λαγκάρντ καλωσορίζει το σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ καλωσόρισε το σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ.

«Συναρπαστικά νέα για τη Βουλγαρία και την Eυρωζώνη! Ρίξτε μια ματιά στο σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ», τόνισε η Λαγκάρντ με ανάρτησή της στο Facebook.

Η βουλγαρική όψη του κέρματος του 1 ευρώ περιλαμβάνει μια εικόνα του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας, γνωστός και ως Ιβάν της Ρίλας, προστάτη αγίου της Βουλγαρίας και ιδρυτή της Μονής της Ρίλα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κριστίν Λαγκάρντ:

Ρίξτε μια πρώτη ματιά στο σχέδιο του νομίσματος 1 ευρώ της Βουλγαρίας. Αν και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε αυτά τα νομίσματα σε κυκλοφορία, αυτή η προεπισκόπηση μας δίνει μια γεύση από την όμορφη εθνική όψη που επέλεξε η Bulgarska narodna banka, η εθνική κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας.

Το σχέδιο διατηρεί τη συνέχεια με τα τρέχοντα νομίσματα της Βουλγαρίας και περιλαμβάνει σύμβολα που είναι βαθιά ριζωμένα στην κληρονομιά της χώρας και αγαπητά από τον λαό της».