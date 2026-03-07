«Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προτιμούσε να υποβάλει άμεσα αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η επίθεση drones προκαλεί μεγάλη ανησυχία στο νησί της ανατολικής Μεσογείου. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι κάποιος θα εξέφραζε αντιρρήσεις στην ένταξη της Κύπρου στη νατοϊκή συμμαχία: Ο Ταγίπ Ερντογάν», διαβάζουμε στο Der Spiegel με τίτλο «Η Κύπρος θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ»

Η ιστοσελίδα του γερμανικού περιοδικού σημειώνει: «Πριν από λίγες ημέρες, σημειώθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα στη βρετανική στρατιωτική βάση κοντά στο λιμάνι της Λεμεσού της Κύπρου. Έκτοτε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη χώρα-μέλος της ΕΕ ότι θα υπάρξουν παρόμοια επεισόδια λόγω του πολέμου στο Ιράν. Για το λόγο αυτό συζητείται τώρα στην Κύπρο η ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Κύπριο Πρόεδρο, όπως αναφέρει η Deutsche Welle μια ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο λόγος είναι η εδώ και χρόνια στάση της Τουρκίας, η οποία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, απορρίπτει την ένταξη της Κύπρου. Η βορειοατλαντική συμμαχία αποφασίζει ομόφωνα για την ένταξη νέων μελών.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ πάσχει από ανίατη αλαζονεία»

Η Süddeutsche Zeitung φιλοξενεί σχόλιο για τον Αμερικανό πρόεδρο με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν με τίτλο: «Ο Ντόναλντ Τραμπ πάσχει από ανίατη αλαζονεία. Και νιώθει υπέροχα».

Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί: «Δεν είναι ασυνήθιστο για άνδρες σε θέσεις εξουσίας να υποκύπτουν στην αλαζονεία. Ευτυχώς τις περισσότερες φορές, η αλαζονεία των πολιτικών δεν φθάνει σε επίπεδα Τραμπ. Τα προειδοποιητικά σημάδια της αλαζονείας είναι ωστόσο ευρέως διαδεδομένα: το αίσθημα σιγουριάς ότι όλα εξαρτώνται από εσένα τον ίδιο και όχι το κόμμα, την ομάδα ή του υπουργικού συμβουλίου. Η βεβαιότητα ότι είσαι πιο έξυπνος από τους περισσότερους άλλους. Η προνομιακή μεταχείριση ενός μικρού κύκλου που ορκίζονται σε σένα πίστη άνευ όρων. Ο ορισμός αντιπάλων, επικριτών και εχθρών και η γελοιοποίηση και προσβολής τους μέσω λεκτικής βίας.Ήδη σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει απ΄ όλα αυτά τα στάδια».

Ελληνική Ναυτιλιακή στέλνει δεξαμενόπλοια στον Περσικό

Ο ναυτιλιακός ειδησεογραφικός ιστότοπος Splash247, αναφέρει ότι η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom έστειλε τρία δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο στις αρχές της εβδομάδας. Σύμφωνα με το Vesselfinder τα πλοία κατευθύνονται προς τα λιμάνια Τζέμπελ Άλι (Ντουμπάι) και Ρας Τανούρα (Σαουδική Αραβία). Εκεί, τα δεξαμενόπλοια, τα οποία κατασκευάστηκαν για τη διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ, θα παραλάβουν φορτίο. Δύο από αυτά βρίσκονται ήδη καθ' οδόν πίσω στην Ινδία.

Ο πόλεμος με το Ιράν «πάγωσε» στην ουσία την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ. Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες αναλαμβάνουν το ρίσκο να δεχθούν πυρά και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ναυτικών. Ο Σταμάτης Τσαντάνης, επικεφαλής της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Seanergy Maritime, δηλώνει ότι κάποιοι πλοιοκτήτες λένε, εγώ θα το τολμήσω. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι υψηλές αποδόσεις ενθαρρύνουν τέτοιες επικίνδυνες μεταφορές. Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη. Στις αρχές του 2026, η τιμή ήταν ακόμα γύρω στα 60 δολάρια.