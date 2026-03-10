Kυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ: Σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ - Στόχος η πτώση του ιρανικού καθεστώτος

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις διεθνείς πιέσεις να εντείνονται, η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ για τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, τον συντονισμό με τις ΗΠΑ και τους στρατηγικούς στόχους του Τελ Αβίβ.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης τόνισε ότι η επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού» εξαρχής θεωρούνταν μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει πει από την αρχή της επιχείρησης ότι θα πάρει χρόνο. Φυσικά είμαστε σε πλήρη συντονισμό με τον πρόεδρο Τραμπ και τις δυνάμεις των ΗΠΑ», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η διάρκεια των επιχειρήσεων συνδέεται με τη δομή του ιρανικού καθεστώτος και την παρουσία στρατιωτικών στόχων σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Το ιρανικό καθεστώς είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στο Ιράν και εισχωρεί στον άμαχο πληθυσμό. Αυτό ακριβώς κάνουν και οι τρομοκρατικές οργανώσεις-δορυφόροι του. Το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, με περίπου 90 εκατομμύρια ανθρώπους, και υπάρχουν τρομοκρατικοί στόχοι παντού», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν στόχους σε διάφορα σημεία της χώρας, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος.

«Πριν από λίγες ημέρες έπρεπε να χτυπήσουμε το υπόγειο καταφύγιο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως υποδομή τρομοκρατών», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορούν να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις και να κινούνται συντονισμένα, η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν τη στενότερη σχέση από ποτέ. Ένας από τους συμβούλους του πρωθυπουργού μας είπε πρόσφατα ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποτελούν την πιο ισχυρή ομάδα δράσης στην ιστορία», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, ο βαθμός συντονισμού μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αποτυπώνεται και στη συνεργασία των στρατιωτικών δυνάμεων.

«Δεν έχουμε δει στο παρελθόν τον ίδιο συντονισμό. Αυτό φαίνεται στους στρατούς και στις δυνάμεις μας. Προχωράμε χέρι-χέρι με τον ίδιο στόχο και την ίδια αποστολή: να ρίξουμε άμεσα το καθεστώς των Αγιατολάδων, το οποίο αποτελεί άμεση απειλή και για τις δύο χώρες», κατέληξε.

Ολόκληρη η συνέντευξη

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα. Το Ισραήλ έχει την ίδια άποψη;

Κυβερνητική εκπρόσωπος: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει πει από την αρχή της επιχείρησης «βρυχηθμός του λιονταριού» ότι θα πάρει χρόνο. Φυσικά και είμαστε σε πλήρη συντονισμό με τον πρόεδρο Τραμπ και τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Αλλά γιατί θα πάρει χρόνο;

Επειδή το ιρανικό καθεστώς είναι πολύ βαθύ στη χώρα του Ιράν και εισχωρεί στον άμαχο πληθυσμό εκεί. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το καθεστώς. Το ίδιος πράγμα που κάνουν οι τρομοκράτες «δορυφόροι», εισχωρούν μέσα στον άμαχο πληθυσμό. Το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Ενενήντα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στο Ιράν.

Υπάρχουν στόχοι τρομοκρατών παντού. Συνεχίζουμε να χτυπάμε στόχους σε διάφορες περιοχές. Πριν λίγες μέρες – μιλώντας για το βάθος αυτών των στόχων- έπρεπε να χτυπήσουμε το υπόγειο καταφύγιο του πρώην Ανώτερου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ επειδή ακόμα χρησιμοποιείται ως υποδομή τρομοκρατών. Επομένως συνεχίζουμε να πλήττουμε αυτούς τους στόχους, είτε είναι πάνω από την γη είτε κάτω.

Είναι εφικτό για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δράσουν συντονισμένα και να παίρνουν κοινές αποφάσεις;

Κυβερνητική εκπρόσωπος: Είμαστε σε κοινή γραμμή με τις ΗΠΑ. Το Ισραήλ και η ΗΠΑ έχουν τη στενότερη σχέση από ποτέ. Ένας από τους συμβούλους του Πρωθυπουργού μας είπε πριν λίγο καιρό ότι ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι η πιο σπουδαία ομάδα δράσης στην ιστορία. Δεν έχουμε δει στο παρελθόν τον ίδιο συντονισμό που έχουν τώρα οι δύο κυβερνήσεις. Φαίνεται στους δυο στρατούς μας, στις δυνάμεις μας. Προχωράμε χέρι – χέρι με τον ίδιο στόχο, την ίδια αποστολή, να ρίξουμε άμεσα το καθεστώς του Αγιατολάχ που αποτελεί άμεση απειλή και για τις δύο χώρες.

Διαβάστε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή