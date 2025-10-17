Η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει ακόμα 11 δισ. δολάρια σε δαπάνες υποδομών εν μέσω shutdown

O διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουγκτ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παγώσει πρόσθετα έργα υποδομής αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Ο Βόουγκτ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ θα διακόψει τις εργασίες σε «χαμηλής προτεραιότητας» έργα στη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, τη Βοστόνη και το Βαλτιμόρη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη παγώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα μεταφορών και ενέργειας σε πόλεις και πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, καθώς ο πρόεδρος πιέζει τους αντιπάλους του στο Κογκρέσο να τερματίσουν τη διακοπή λειτουργίας που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.