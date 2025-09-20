Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει νέους περιορισμούς στο Χάρβαρντ - Επικαλείται οικονομικές ανησυχίες

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την Παρασκευή την εκστρατεία της κατά του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς στην πρόσβασή του σε ομοσπονδιακά κονδύλια φοιτητικής βοήθειας, επικαλούμενη ανησυχίες για την «οικονομική κατάσταση» του παλαιότερου και πλουσιότερου πανεπιστημίου των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι έθεσε το Χάρβαρντ, με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, σε καθεστώς «αυξημένης παρακολούθησης μετρητών» - μια μετατόπιση από την τυπική πρακτική, που το υποχρεώνει να χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για την εκταμίευση ομοσπονδιακής βοήθειας, πριν ανακτήσει τα ποσά από το υπουργείο.

Παράλληλα, το υπουργείο ζήτησε από το Χάρβαρντ να εκδώσει πιστωτική επιστολή ύψους 36 εκατ. δολαρίων, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Σε επιστολή του τόνισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις προκαλούν ανησυχία, επικαλούμενο την απόφαση του πανεπιστημίου να εκδώσει ομόλογα και να προχωρήσει σε απολύσεις εν μέσω της αντιπαράθεσής του με τον Λευκό Οίκο.

«Ενώ το Χάρβαρντ παραμένει προς το παρόν επιλέξιμο για συμμετοχή στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα φοιτητικής βοήθειας, οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες για την προστασία των φορολογουμένων», δήλωσε η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ, Λίντα ΜακΜάχον.

Το Υπουργείο προειδοποίησε ότι το Χάρβαρντ κινδυνεύει να χάσει συνολικά την πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για φοιτητική βοήθεια, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί με τα αιτήματα του Γραφείου Πολιτικών Δικαιωμάτων για πρόσβαση σε αρχεία. Το ίδιο γραφείο, σε ξεχωριστή επιστολή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν το Χάρβαρντ εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τη φυλή στη διαδικασία εισαγωγής προπτυχιακών φοιτητών, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που έκρινε παράνομες τις πρακτικές θετικής δράσης, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση της εγγραφής φυλετικών μειονοτήτων.

Το πανεπιστήμιο, με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ύψους 53 δισ. δολαρίων, δεν έχει δώσει ποτέ την εντύπωση ότι βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Ωστόσο, έχει περιορίσει τις δαπάνες του αφότου η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε εκστρατεία αξιοποίησης της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για την επιβολή αλλαγών σε αυτό και σε άλλα πανεπιστήμια, τα οποία ο πρόεδρος κατηγορεί ότι επηρεάζονται από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Τον Ιούλιο, το Χάρβαρντ υποστήριξε ότι οι ομοσπονδιακές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να του κοστίσουν έως και 1 δισ. δολάρια ετησίως. Το πανεπιστήμιο έχει καταθέσει μήνυση για ορισμένα από τα μέτρα, με αποτέλεσμα δικαστής να αποφανθεί αυτόν τον μήνα ότι η κυβέρνηση είχε παράνομα τερματίσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε ερευνητικές επιχορηγήσεις προς το Χάρβαρντ.

Η κυβέρνηση επιδιώκει διακανονισμό. Ο Τραμπ, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να πληρώσει «λιγότερα από 500 εκατ. δολάρια», καθώς «τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα».