Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Τρίτη (18/03) από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι (JFK) και τα οποία μέχρι πρότινος ήταν απόρρητα. Τα έγγραφα αναρτήθηκαν στον ιστότοπο των Εθνικών Αρχείων και ενδεχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος έως ότου οι ερευνητές που έχουν μελετήσει τη δολοφονία του JFK να μπορέσουν να μελετήσουν τα πρόσφατα αναρτημένα 1.123 έγγραφα, τα οποία αναγνωρίστηκαν μόνο με αριθμούς εγγραφής και όχι με περιγραφές.

Τα παραπάνω αναφέρει το CNN, σύμφωνα με το οποίο, πολλοί από τους φακέλους που σχετίζονται με τη δολοφονία του JFK έχουν ήδη αποκαλυφθεί, συμπεριλαμβανομένων 13.000 εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δόθηκαν την Τρίτη (18/03) στη δημοσιότητα, είχαν προηγουμένως διαγραφεί.

«Ο κόσμος περιμένει εδώ και δεκαετίες» να δει τις 80.000 σελίδες αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία του Κένεντι, δήλωσε τη Δευτέρα (17/03) ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο 2025, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διέταξε τη δημοσιοποίηση χιλιάδων αρχείων που σχετίζονται με τις δολοφονίες των Κένεντι, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Τα αρχεία

Όπως αναφέρει το CNN, o Tom Samoluk ήταν αναπληρωτής διευθυντής του Assassination Records Review Board, μιας κυβερνητικής ομάδας που συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 1990 για να μελετήσει τα αρχεία που σχετίζονται με τη δολοφονία. Ο ίδιος και μια ομάδα δεκάδων ατόμων εξέτασαν εκ νέου σωρεία εγγράφων για τη δημοσιοποίηση μεταξύ 1994 και 1998.

Από όσα εξέτασε, δεν υπάρχει τίποτα που να αλλάζει το σημερινό συμπέρασμα για τη δολοφονία του Κένεντι: ότι ένας μοναχικός ένοπλος, ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, ήταν υπεύθυνος για τον θάνατό του.

«Η συλλογή των αρχείων που εξετάσαμε, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δόθηκε στη δημοσιότητα – κάποια κρατήθηκαν απόρρητα στο σύνολό τους ή εν μέρει – αν μιλάμε γι’ αυτό, τότε δεν υπάρχει καμία ατράνταχτη απόδειξη», δήλωσε στο CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη.

«Αν υπήρχε κάτι που να αγγίζει τον πυρήνα της δολοφονίας, η Επιτροπή Επανεξέτασης θα το είχε δώσει στη δημοσιότητα στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση του τι είναι τα αρχεία», συνέχισε.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Tulsi Gabbard, ανέφερε σε δήλωσή της ότι τα αρχεία περιέχουν «περίπου 80.000 σελίδες διαβαθμισμένων αρχείων που θα δημοσιευθούν χωρίς διορθώσεις».

Υπάρχουν πρόσθετα έγγραφα, είπε, που «παρακρατούνται υπό δικαστική σφραγίδα ή για το απόρρητο των ενόρκων και τα αρχεία που υπόκεινται στο άρθρο 6103 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων, πρέπει να αποσφραγιστούν πριν από τη δημοσίευση». Τα Εθνικά Αρχεία συνεργάζονται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να επισπεύσουν την αποσφράγιση αυτών των αρχείων, πρόσθεσε.

Ο Larry Sabato, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «The Kennedy Half-Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy», προειδοποίησε ότι το κοινό θα μπορούσε να απογοητευτεί από την έλλειψη αποκαλύψεων. Όπως δήλωσε: «Σας λέω απλώς ότι θα μάθουμε πράγματα. Αλλά μπορεί να μην αφορούν τη δολοφονία του Κένεντι και οι άνθρωποι που περιμένουν, ξέρετε, να λυθεί η υπόθεση μετά από 61 χρόνια, θα απογοητευτούν πικρά».

Η δολοφονία του Κένεντι τροφοδοτεί εδώ και καιρό θεωρίες συνωμοσίας, σε ορισμένες από τις οποίες ο ίδιος ο Τραμπ έχει δώσει φωνή. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε η Επιτροπή Επανεξέτασης της δολοφονίας.