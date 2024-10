Η κροατική αστυνομία δέχεται πυρά για το κάψιμο των διαπιστευτηρίων των αιτούντων άσυλο (pics)

Μια έκθεση που μοιράστηκε με τον Guardian η ανθρωπιστική οργάνωση No Name Kitchen (NNK) αποκαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία για τη βιαιότητα κατά των μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ.

Η συνοριακή αστυνομία της Κροατίας φαίνεται να αποτεφρώνει ρούχα, κινητά τηλέφωνα και διαβατήρια που κατάσχονται από αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη συνέχεια τους ωθεί πίσω στη Βοσνία, ανέφερε ο Guardian.

Η έκθεση της No Name Kitchen περιλαμβάνει φωτογραφίες καμένων αντικειμένων, όπως ρούχα και προσωπικά έγγραφα, μαζί με συγκλονιστικές μαρτυρίες που περιγράφουν λεπτομερώς σεξουαλικές επιθέσεις και ξυλοδαρμούς από την αστυνομία.

Καθημερινά, χιλιάδες άτομα από τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και όλο και περισσότερο από την Κίνα, επιχειρούν να διασχίσουν τα Βαλκάνια σε αναζήτηση εισόδου στην ΕΕ.



Οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες, αναγκάζοντας πολλούς να υπομένουν το επίπονο ταξίδι σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.





No Name Kitchen





Παράνομες επαναπροωθήσεις

Πολλά άτομα σταματούν από την κροατική συνοριακή αστυνομία και υποβάλλονται σε έρευνες, ενώ υπάρχουν αναφορές για ορισμένους μετανάστες που ληστεύονται και σπρώχνονται βίαια πίσω στη Βοσνία, όπου χιλιάδες αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν συχνά παγωμένες θερμοκρασίες.

Αυτές οι επαναπροωθήσεις φαίνεται να παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο επιβάλλει ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόλις βρεθούν εντός των συνόρων μιας χώρας.

Η οργάνωση No Name Kitchen (NNK) έχει εντοπίσει οκτώ μεγάλους «σωρούς καύσης» όπου η κροατική αστυνομία κατηγορείται ότι αποτεφρώνει προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα που είναι απαραίτητα για τις αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ.



Επιπλέον, σύμφωνα με τη NNK, τα καμένα smartphones μπορεί να περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία για καταχρήσεις που διαπράχθηκαν από την κροατική αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και φωτογραφιών που κατέγραψαν αιτούντες άσυλο.





No Name Kitchen

Έγκυος Μαροκινή καταγγέλλει απειλές βιασμού

Στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024, η No Name Kitchen (NNK) ταξίδεψε στα σύνορα Βοσνίας-Κροατίας για να βρει στοιχεία για τους σωρούς καμένων που αναφέρονται σε μαρτυρίες ατόμων που είχαν απωθηθεί. Προηγουμένως, η οργάνωση δεν είχε επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η NNK εντόπισε τοποθεσίες γνωστές για τις απωθήσεις και κατέγραψε διάφορα αντικείμενα, όπως ταυτότητες, μερικώς καμένες τσάντες, εκατοντάδες τηλέφωνα, παπούτσια, γυαλιά, επίσημα κυβερνητικά έγγραφα, power banks, χρήματα και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που υποστήριζαν τις μαρτυρίες.

Σε εγκαταλελειμμένες και ετοιμόρροπες αποθήκες στη Σφαξ, νεαροί Σουδανοί έφηβοι βρίσκουν καταφύγιο καθώς περιμένουν το ταξίδι τους στην Ιταλία. Η οργάνωση συγκέντρωσε επίσης μαρτυρίες για υποτιθέμενη βία που ασκείται από τη συνοριακή αστυνομία.

Τον Δεκέμβριο του 2023, μια 23χρονη έγκυος Μαροκινή κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από Κροάτες αστυνομικούς, οι οποίοι επίσης έκαψαν τα υπάρχοντά της μαζί με αντικείμενα που ανήκαν σε άλλα μέλη της ομάδας της. Η ίδια, μαζί με τον σύζυγό της, μια άλλη γυναίκα και τρία ανήλικα παιδιά, περιέγραψε πώς ένας συνοριοφύλακας την υπέβαλε σε επεμβατική σωματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής εξέτασης, ενώ την απειλούσε ότι θα τη βιάσει.

Με αφορμή τις μαρτυρίες της εγκύου γυναίκας και της ομάδας των τεσσάρων Μαροκινών ανδρών, ο εκπρόσωπος σημείωσε: «Είναι εντελώς αδιανόητο να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό χωρίς να αναφερθεί αμέσως στην αστυνομία». Τόνισαν ότι η βία και οι κλοπές στα σύνορα συχνά διαπράττονται από διακινητές ανθρώπων και σημείωσαν ότι η αστυνομία έχει καταγράψει «πολλές περιπτώσεις κατασκευασμένων ισχυρισμών».

Όσον αφορά τις κατηγορίες ότι η κροατική αστυνομία καίει κατασχεθέντα αντικείμενα, ο εκπρόσωπος πρότεινε ότι οι μετανάστες μερικές φορές καταστρέφουν τα υπάρχοντά τους για να αποφύγουν την επιστροφή τους στην Κροατία ως αιτούντες διεθνή προστασία, όταν επιχειρούν να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα.

Η γυναίκα δήλωσε: «Η έρευνα ήταν το χειρότερο πράγμα που μου συνέβη. Προτιμώ να με χτυπήσει παρά να με ψάξει με αυτόν τον τρόπο».

Αφού η ομάδα απελευθερώθηκε από τους φρουρούς και διέφυγε πίσω στη Βοσνία, η γυναίκα ανέφερε ότι είδε τους αστυνομικούς να καίνε τα κατασχεθέντα υπάρχοντά τους.

Σε μια άλλη μαρτυρία από τον Νοέμβριο του 2023, τέσσερις Μαροκινοί άνδρες δήλωσαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στα υπάρχοντά τους.



Η αστυνομία φέρεται να ανάγκασε τους άνδρες να περπατήσουν ξυπόλητοι πάνω σε καυτές στάχτες, ενώ τους απειλούσε με γκλομπ. Σύμφωνα με το No Name Kitchen (NNK), ένας από τους Μαροκινούς άνδρες που παρείχαν αυτή τη μαρτυρία υπέστη εγκαύματα στα πέλματα των ποδιών του.

Το 2019, μετά από μήνες επίσημων διαψεύσεων, η πρώην πρόεδρος της Κροατίας, Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς, φάνηκε να αναγνωρίζει τις απωθήσεις σε συνέντευξή της στην ελβετική τηλεόραση. Παραδέχθηκε ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε βία, αλλά αρνήθηκε ότι οι απωθήσεις ήταν παράνομες.

Την ίδια χρονιά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η κροατική αστυνομία ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο ενός εξάχρονου κοριτσιού από το Αφγανιστάν, το οποίο αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Σερβία με την οικογένειά του. Διέσχισαν τις σιδηροδρομικές γραμμές και χτυπήθηκαν και σκοτώθηκαν από τρένο.

Η επαναπροώθηση οδήγησε στο θάνατο ενός 6χρονου κοριτσιού από το Αφγανιστάν

Παρά τις μαρτυρίες εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής και δημοσιογράφων, η Κροατία αρνείται σταθερά τους ισχυρισμούς ότι επαναπροώθησε αιτούντες άσυλο στη Βοσνία ή ότι άσκησε βία εναντίον τους. Η NNK υπέβαλε πρόσφατα τα στοιχεία της στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Κροατίας δήλωσε ότι η χώρα εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής για κάθε πιθανή παράνομη δραστηριότητα που διαπράττει το προσωπικό της» και διατηρεί ανεξάρτητο μηχανισμό για την εποπτεία της συμπεριφοράς της αστυνομίας.