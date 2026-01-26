Η κρίση στη Μινεάπολη κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ - Οι προκλήσεις για τον Τραμπ

Στο πως η τεταμένη κατάσταση στη Μινεάπολη των ΗΠΑ -με τους δύο νεκρούς μέσα σε λίγες μέρες από πυρά στελεχών της ομοσπονδιακής υπηρεσίες μετανάστευσης (ICE)- «μπαίνει» στο κάδρο της κυρίας πολιτικής σκηνής της χώρας αναφέρεται το Reuters τη Δευτέρα, σημειώνοντας τις προκλήσεις που εγείρονται για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως στελέχη της ICE σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες στην πόλη αυτό το μήνα - μεταξύ των οποίων και τον νοσοκόμο της εντατικής θεραπείας Άλεξ Πρέτι το Σάββατο - κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές που εξοργίστηκαν από την εκτεταμένη επιβολή του νόμου από την κυβέρνηση.

Ο κορυφαίος Δημοκρατικός στο Αμερικανικό Κογκρέσο, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει κατά της χρηματοδότησης νομοθεσίας που περιλαμβάνει κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο εποπτεύει την ICE, την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης. Το Κογκρέσο έχει προθεσμία έως τις 30 Ιανουαρίου για να χρηματοδοτήσει την κυβέρνηση, διαφορετικά κινδυνεύει με μερικό κλείσιμο (shutdownn) της κυβέρνησης.

Ο Σούμερ ανέφερε ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να «ενωθούν με τους Δημοκρατικούς για την αναμόρφωση της ICE και της Αμερικανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας (CBP) για την προστασία του κοινού».

Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί, οι οποίοι διαχώρισαν τη θέση τους από το κόμμα τους κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπαράθεσης για το shutdown της κυβέρνησης και έχουν δείξει μεγάλη προσοχή ώστε να μην φαίνονται ως αντίθετοι στην επιβολή του νόμου, έχουν προσχωρήσει σε αυτό το αίτημα.

«Προφανώς δεν πρόκειται για την ασφάλεια των Αμερικανών, αλλά για την κακοποίηση των πολιτών των ΗΠΑ και των νομοταγών μεταναστών», δήλωσε η γερουσιαστής της Νεβάδα Κάθριν Κορτέζ Μαστό.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα επιχείρηση μετανάστευσης στο Μινεάπολη, προκαλώντας εβδομάδες διαμαρτυριών από τους κατοίκους και βίαιες συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων από πυροβολισμούς - της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου και του Πρέτι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ δεν έχει δείξει κανένα σημάδι υποχώρησης. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή, δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν καθοριστική για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2024 και τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του χάους που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί», πρόσθεσε ο πρόεδρος, ρίχνοντας το φταίξιμο στους αντιπάλους του.

Οπλοκατοχή

Ενώ οι Ρεπουμπλικανοί έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό την καταστολή, η δολοφονία ενός νόμιμα οπλισμένου Αμερικανού πολίτη το Σάββατο δημιουργεί ιδιαίτερους πολιτικούς κινδύνους για ένα κόμμα που θεωρεί τον εαυτό του ως υπερμάχου του δικαιώματος για την οπλοκατοχή.

Ομάδες που υποστηρίζουν το δικαίωμα στην κατοχή όπλων έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία τους για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κατηγορήσει τον Πρέτι για το ότι έφερε όπλο σε μια διαδήλωση, παρόλο που είχε το νόμιμο δικαίωμα να το κάνει.

«Κάθε ειρηνικός κάτοικος της Μινεσότα έχει το δικαίωμα να κατέχει και να φέρει όπλα, ακόμη και όταν συμμετέχει σε διαδηλώσεις», ανέφερε το Minnesota Gun Owners Caucus.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι δεν υποστηρίζουν τις τακτικές επιβολής του νόμου του Τραμπ, και ακόμη και ένα σημαντικό μέρος των Ρεπουμπλικάνων υποστηρικτών του Τραμπ – 39% – είναι επιφυλακτικοί ως προς την προσέγγιση αυτή, ακόμη και αν αυτό σημαίνει λιγότερες συλλήψεις σχετικές με τη μετανάστευση.

Κριτική των Ρεπουμπλικανών στην ICE

Τα βίντεο που έγιναν viral με τις συγκρούσεις μεταξύ βαριά οπλισμένων μασκοφόρων ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης με τακτικό εξοπλισμό και πολιτών έχουν προκαλέσει ανησυχία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, πολλοί από τους οποίους ήδη αντιμετωπίζουν την οργή των ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

Οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες ενέκριναν μια μαζική εισφορά μετρητών στην ICE πέρυσι, αλλά μετά τους δύο θανάτους από πυροβολισμούς στη Μινεσότα, ορισμένοι απαιτούν απαντήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε δηλώσεις του, ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα Μπιλ Κάσιντι είπε ότι η επίθεση στη Μινεάπολη ήταν «απίστευτα ανησυχητική» και «διακυβεύεται η αξιοπιστία της ICE».

Η γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μουρκόφσκι δήλωσε ότι ο θάνατος του Σαββάτου θα πρέπει να εγείρει «σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με την επάρκεια της εκπαίδευσης των υπαλλήλων μετανάστευσης, ενώ ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας Τομ Τίλις δήλωσε ότι οποιοσδήποτε αξιωματούχος της κυβέρνησης που βιάζεται να κρίνει ή προσπαθεί να σταματήσει μια έρευνα κάνει «απίστευτη ζημιά στη χώρα και στην κληρονομιά του προέδρου Τραμπ».

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας ζήτησε από τους υπαλλήλους της ICE να καταθέσουν για την επιχείρησή τους.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί στον αμερικανικό λαό και στο Κογκρέσο μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η επιβολή των μεταναστευτικών νόμων», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μπάουμγκαρτνερ από την Ουάσιγκτον, χαιρετίζοντας το αίτημα.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Οκλαχόμα Κέβιν Στιτ επανέλαβε τις ανησυχίες, δηλώνοντας την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν στην τηλεόραση τους συμπολίτες τους να πυροβολούνται και ότι «οι ομοσπονδιακές τακτικές και η λογοδοσία» είχαν γίνει ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τους ψηφοφόρους.

Οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύτηκαν την επιχείρηση της ICE στο Μινεάπολη και τις επιθετικές ομοσπονδιακές τακτικές για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση Τραμπ για κυβερνητική υπερβολή – μια κατηγορία που θα μπορούσε να βρει απήχηση τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους ανεξάρτητους στις επερχόμενες εκλογές.

«Η ICE του Τραμπ είναι εκτός ελέγχου και αποτελεί σοβαρή απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας έχουν δίκιο να κάνουν ό,τι μπορούν για να την περιορίσουν», δήλωσε ο Τρε Ίστον, στρατηγικός σύμβουλος των Δημοκρατικών στο Searchlight Institute, το οποίο συμβουλεύει τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

«Οι Δημοκρατικοί πρέπει να πουν ακριβώς τι εννοούν για την ICE. Όχι λακωνικά σλόγκαν» συμπλήρωσε.