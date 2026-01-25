Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας αναζωπύρωσαν τις αμφιβολίες των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ σχετικά με το αν η Ευρώπη μπορεί να κατασκευάσει αρκετά δικά της όπλα για να πολεμήσει ανεξάρτητα από την Αμερική, σημειώνει η Wall Street Journal σε ανάλυσή της.

Αναλυτές και αξιωματούχοι καταλήγουν κατά κύριο λόγο στο συμπέρασμα ότι ναι μπορεί να το κάνει η Ευρώπη, αλλά όχι ακόμη.

Η άλλοτε δυσκίνητη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία παράγει πλέον drones, τανκς, πυρομαχικά και άλλα οπλικά συστήματα με ρυθμούς που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει τον επανεξοπλισμό της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και τις αποστάσεις που έχουν προκύψει με την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, ο δρόμος παραμένει μακρύς: Η αντικατάσταση του αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού στην Ευρώπη θα κόστιζε περίπου 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα κενά, όπως στα μαχητικά stealth, στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και στις δορυφορικές πληροφορίες.

Παρότι η Ευρώπη έχει αυξήσει την αμυντική της παραγωγή τα τελευταία χρόνια, η κατακερματισμένη βιομηχανία της εξακολουθεί να υπολείπεται σε δυναμικό σε σχέση με την αμερικανική βιομηχανία, η οποία χρηματοδοτείται από τον μεγαλύτερο στρατιωτικό προϋπολογισμό στον κόσμο.

Ωστόσο, οι μεγάλες αυξήσεις στις στρατιωτικές δαπάνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αναζωπύρωση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, φέρνουν την επιχειρησιακή αυτονομία πιο κοντά και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό συμβαίνει με εντυπωσιακά γρήγορους ρυθμούς, σχολιάζει η WSJ.

Πέρυσι, η Ευρώπη ξόδεψε περίπου 560 δισ. δολάρια για την άμυνα, σύμφωνα με αναλυτές της Bernstein, διπλάσια από ό,τι ξόδεψε πριν από μια δεκαετία. Μέχρι το 2035, οι δαπάνες της Ευρώπης για εξοπλισμό θα ανέλθουν στο 80% των δαπανών του Πενταγώνου, από λιγότερο από 30% το 2019, σύμφωνα με την Bernstein.

Αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον αμυντικό τομέα των ΗΠΑ, εάν η περιοχή στραφεί σε εγχώρια όπλα. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Agency Partners με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρώπη αντιπροσωπεύει έως και το 10% των εσόδων των αμερικανικών αμυντικών κατασκευαστών.

Σε ένδειξη του τι μπορεί να συμβεί, η γερμανική Rheinmetall έχει ανοίξει ή κατασκευάζει 16 νέα εργοστάσια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ιταλικός αμυντικός κολοσσός Leonardo έχει αυξήσει το προσωπικό του κατά σχεδόν το ήμισυ, φτάνοντας τους 64.000 υπαλλήλους σε μόλις δύο χρόνια.

Την άνοιξη του περασμένου έτους, η MBDA, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πυραύλων στην Ευρώπη, είχε τη δυνατότητα να κατασκευάζει 40 πυραύλους αεράμυνας μικρού βεληνεκούς Mistral το μήνα - από 10 πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία - και έχει διπλασιάσει την παραγωγή αντιαρματικών πυραύλων σε 40 το μήνα.

Κατασκευαστές drones, όπως η Twentyfour Industries, έχουν εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ευρωπαϊκή παραγωγή έχει ξεπεράσει την αμερικανική.

Η Rheinmetall μόνο θα μπορεί σύντομα να παράγει 1,5 εκατ. βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών ετησίως, περισσότερα από όσα παράγει συνολικά η αμερικανική αμυντική βιομηχανία.