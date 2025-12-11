Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγετική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ξεκίνησε τη Δευτέρα το απόγευμα την κινηματογραφική απόδρασή της από τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας προσπαθούσε να φτάσει στη Νορβηγία μέχρι την Τετάρτη, ώστε να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης που κέρδισε για την αντίστασή της στον αυταρχικό ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Πρώτα έπρεπε να μετακινηθεί από το προάστιο του Καράκας, όπου κρυβόταν για ένα χρόνο, σε ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι, όπου την περίμενε μια βάρκα.

Κατά τη διάρκεια 10 αγωνιώδεις ωρών, η Ματσάντο και δύο άτομα που τη βοηθούσαν να διαφύγει πέρασαν από 10 στρατιωτικά σημεία ελέγχου, αποφεύγοντας κάθε φορά τη σύλληψη, πριν φτάσει στην ακτή τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με πρόσωπο που ήταν κοντά στην επιχείρηση.

Ακολούθησε το επόμενο στάδιο του ταξιδιού της: ένα επικίνδυνο ταξίδι κατά μήκος της ανοιχτής Καραϊβικής Θάλασσας προς το Κουρασάο. Αυτή και οι δύο σύντροφοί της ξεκίνησαν με ένα τυπικό ξύλινο ψαράδικο σκάφος στις 5 το πρωί, είπε το πρόσωπο αυτό, με ισχυρούς ανέμους και ταραγμένη θάλασσα να τους επιβραδύνουν.

Πριν από την αναχώρησή της, η ομάδα έκανε μια σημαντική κλήση στον αμερικανικό στρατό, προκειμένου να προειδοποιήσει για την πορεία του σκάφους, καθώς οι ΗΠΑ είχαν πλήξει περισσότερα από 20 παρόμοια σκάφη τους τελευταίους μήνες, κατηγορώντας τους επιβαίνοντες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ματσάδο έφτασε στο Κουρασάο το απόγευμα της Τρίτης. Μετά από μια νύχτα σε ξενοδοχείο, αναχώρησε με ιδιωτικό τζετ που είχε φτάσει από το Μαϊάμι και κατευθύνθηκε προς την πρωτεύουσα της Νορβηγίας.

Η διαδρομή είχε μείνει τόσο μυστική, ώστε το ίδιο το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωνε, καθώς ξεκινούσε η τελετή, ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, η οποία μετέφερε το μήνυμα της μητέρας της: «Θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα πολύ σύντομα».

Η Ματσάδο εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Grand Hotel του Όσλο και χαιρέτησε τους υποστηρικτές της, οι οποίοι φώναζαν «γενναία».