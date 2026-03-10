Η κινηματογραφική απόδραση των Ιρανών ποδοσφαιριστριών - Οι πέντε παίρνουν άσυλο (vids)

Με κινηματογραφικό τρόπο εγκατέλειψαν την αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών του Ιράν πέντε παίκτριες προκειμένου να ζητήσουν άσυλο από την Αυστραλία.

Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες παίκτριες επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Οι πέντε ποδοσφαιρίστριες κατάφεραν να φύγουν από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν η αποστολή χρησιμοποιώντας τις σκάλες εξόδου κινδύνου, κάτω από τη μύτη των φρουρών που τις επιτηρούσαν. Κατά την αποχώρησή τους φέρεται να έστειλαν σήματα SOS χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Η δικηγόρος των πέντε γυναικών, Τίνα Κορντροσταμί, δήλωσε σε αυστραλιανό μέσο ότι οι παίκτριες προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω του πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Όταν οι συνοδοί τους αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Οι φρουροί έτρεξαν στις σκάλες για να τις προλάβουν, χωρίς να περιμένουν το ασανσέρ, ωστόσο η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη, γεγονός που τελικά βοήθησε τις γυναίκες να κερδίσουν χρόνο και να διαφύγουν.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο Ιράν. Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο προς τον διεθνή τερματικό σταθμό, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει παίκτριες να στέλνουν σήμα SOS με τους φακούς των κινητών τους.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport.



At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Κατά την επιβίβαση στην πτήση της επιστροφής, αρκετές εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένες, ενώ ορισμένες ανέβηκαν στο αεροπλάνο με δάκρυα στα μάτια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μία παίκτρια αρνήθηκε αρχικά να επιβιβαστεί, ενώ υπήρχαν και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ακόμη μία σκέφτηκε την τελευταία στιγμή να παραμείνει στην Αυστραλία.

Οι Αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας είχαν αναπτύξει ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από την ομάδα, με συνολικά 14 βαριά οπλισμένους αστυνομικούς, οκτώ γυναίκες και έξι άνδρες, να συνοδεύουν τις παίκτριες μέχρι την πτήση τους.

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished.



UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026