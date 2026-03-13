Η Κίνα παρέλαβε όγδοο φορτίο LNG από το ρωσικό Arctic LNG 2, παρά τις δυτικές κυρώσεις

Η μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου Arctic LNG 2 της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται υπό καθεστώς δυτικών κυρώσεων, πραγματοποίησε την όγδοη αποστολή LNG προς την Κίνα μέσα στο 2026, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό πυρκαγιάς σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε φορτίο από το ίδιο έργο και το οποίο εξακολουθεί να πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το πλοίο μεταφοράς LNG Iris φόρτωσε στις 7 Φεβρουαρίου φορτίο από την πλωτή μονάδα αποθήκευσης Saam FSU, κοντά στο λιμάνι του Murmansk στη ρωσική Αρκτική. Το φορτίο έφτασε την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Beihai LNG στην Κίνα, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz, το οποίο επίσης μετέφερε φορτίο από το έργο Arctic LNG 2. Αρχικά, οι αρχές της Λιβύης ανέφεραν ότι το πλοίο είχε βυθιστεί, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι παραμένει στην επιφάνεια και κινείται ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ιταλία και τη Μάλτα.

Η Ρωσία υποστήριξε ότι το περιστατικό οφείλεται σε επίθεση ουκρανικών ναυτικών drones, τα οποία εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης. Μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με τις κατηγορίες αυτές.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23 αποστολές LNG προς την Κίνα από το έργο Arctic LNG 2, με συνολικό όγκο περίπου 1,3 εκατ. μετρικών τόνων. Τα φορτία προέρχονταν είτε από εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοντά στο Murmansk είτε από τη ρωσική χερσόνησο Kamchatka, όπου συγκεντρώνονται φορτία που προέρχονται από το εργοστάσιο.

Το έργο Arctic LNG 2, στο οποίο η ρωσική εταιρεία Novatek κατέχει ποσοστό 60%, σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας, με στόχο ετήσια παραγωγή 19,8 εκατ. τόνων. Ωστόσο, οι δυτικές κυρώσεις έχουν δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα ως προς την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του έργου.