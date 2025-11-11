Μέτρα για να «μπλοκάρει» την προμήθεια σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών από την Κίνα προς τον στρατό των ΗΠΑ ετοιμάζει το Πεκίνο, όπως μετέδωσε την Τρίτη η Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η Κίνα ετοιμάζει ένα σύστημα για να αποκλείσει εταιρείες που έχουν δεσμούς με τον αμερικανικό στρατό από τη λήψη σπάνιων γαιών, ενώ θα επιταχύνει τις αποστολές προς άλλες, μη στρατιωτικές εταιρείες.

Το σύστημα θα μπορούσε να κάνει την εισαγωγή κινεζικών υλικών ακόμη πιο δύσκολη για τις αμερικανικές εταιρείες με πελάτες στον πολιτικό και αμυντικό τομέα.

Η WSJ συμπληρώνει πως οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών, από καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα έως αμυντικό εξοπλισμό.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής των υλικών αυτών στον κόσμο και έχει χρησιμοποιήσει την κυριαρχία της ως σημαντικό διαπραγματευτικό ατού στην ανανεωμένη εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να αναζητά εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών ως απάντηση, έχοντας υπογράψει πρόσφατα συμφωνία εφοδιασμού με την Αυστραλία.

Η αυστραλιανή εταιρεία Lynas Rare Earths είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών εκτός Κίνας.