Η Κίνα και το Πακιστάν συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ στην Κίνα, όπου συναντήθηκε με Κινέζους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης, οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τις επενδύσεις και τον συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας, ανέφερε το Xinhua.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να υποστηρίξουν τις αεροπορικές εταιρείες τους στο άνοιγμα περισσότερων δρομολογίων και την αύξηση των πτήσεων μεταξύ Κίνας και Πακιστάν, επεκτείνοντας τις συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Το σχέδιο περιλαμβάνει γεωργική συνεργασία μεταξύ του Πακιστάν και της κινεζικής περιοχής Σινγιανγκ, σύμφωνα με το Xinhua.

Η Κίνα έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει οικονομική υποστήριξη στο Πακιστάν στο μέτρο των δυνατοτήτων της, πρόσθεσε η ίδια πηγή.