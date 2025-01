Η Κίνα και η Αυστρία χαιρετίζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αυστρίας χαιρέτισε την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνίας για ανταλλαγή κρατουμένων ύστερα από 15 μήνες πολέμου και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα δεινά τώρα θα τερματιστούν.

«Ύστερα από 15 μήνες απόγνωσης και καταστροφής, η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων φέρνει ελπίδα και ανακούφιση ότι τα δεινά σε όλες τις πλευρές τώρα θα τερματιστούν», έγραψε ο Αλεξάντερ βαν ντερ Μπέλεν σε σημερινή του ανάρτηση στο Χ.

After 15 months of despair and destruction, the announcement of a ceasefire in Gaza and an agreement to release hostages brings hope and relief that the suffering on all sides can now come to an end. (1/2)