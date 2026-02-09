Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Η Κίνα διέψευσε τη Δευτέρα τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι διεξήγαγε μυστικές πυρηνικές δοκιμές, κάνοντας λόγο για «κατάφωρα ψέματα» και κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι βρίσκει δικαιολογίες για να ξεκινήσει τις δικές της δοκιμές.

Στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη την Παρασκευή, ο Τόμας Ντινάνο, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον έλεγχο των όπλων, κατηγόρησε την Κίνα ότι διεξήγαγε τις δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης μιας στις 22 Ιουνίου 2020, και ότι προετοιμαζόταν για περισσότερες δοκιμές με τεράστιες αποδόσεις.

«Οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ είναι εντελώς αβάσιμοι και αποτελούν κατάφωρα ψέματα. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά στην προσπάθεια των ΗΠΑ να επινοήσουν δικαιολογίες για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε ανακοίνωσή του προς το AFP τη Δευτέρα.

Κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να «σταματήσουν αμέσως τις ανεύθυνες ενέργειές τους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Ουάσινγκτον θα ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων «σε ισότιμη βάση» με τη Μόσχα και το Πεκίνο, αλλά χωρίς να διευκρινίσει ή να εξηγήσει τι είδους πυρηνικές δοκιμές ήθελε να επαναλάβει.

Τα σχόλια του ΝτιΝάνο έγιναν καθώς παρουσίαζε ένα νέο αμερικανικό σχέδιο που ζητά τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και την Κίνα για τον καθορισμό νέων ορίων στα πυρηνικά όπλα, μετά τη λήξη της New START — της τελευταίας συνθήκης μεταξύ των κορυφαίων πυρηνικών δυνάμεων Ουάσινγκτον και Μόσχας, η οποία έληξε την περασμένη Πέμπτη.

Η Κίνα έχει ήδη απορρίψει την συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο».