Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν προσπάθειες - και μέχρι στιγμής φαίνεται να τις πετυχαίνουν - ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση κατά της Χαμάς ή της Γάζας, σε συνέχεια της καθυστέρησης από την τρομοκρατική οργάνωση να επιστρέψει τις σορούς των ομήρων, σύμφωνα με πληροφορίες του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου Kan.

Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο πηγές που εμπλέκονται άμεσα στις διαπραγματεύσεις, αναφέρει ότι η ισραηλινή πλευρά εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση, καθώς από την Τρίτη η Χαμάς δεν έχει παραδώσει καμία σορό, παρά το γεγονός ότι το Τελ Αβίβ εκτιμά πως η τρομοκρατική οργάνωση διαθέτει τη δυνατότητα να το πράξει.

Προηγούμενες πληροφορίες για πιθανή παράδοση επιπλέον σορών την Πέμπτη αποδείχθηκαν ανακριβείς. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές εκφράζουν ελπίδα ότι η διαδικασία ενδέχεται να προχωρήσει εντός της ημέρας.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι συνεχείς επισκέψεις ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ στέλνουν σαφές μήνυμα προς την Ιερουσαλήμ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ευαίσθητη εκεχειρία.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στους διαμεσολαβητές - την Αίγυπτο και το Κατάρ - ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Χαμάς θα τηρήσει την υποχρέωσή της να επιστρέψει όλους τους ομήρους.

Το βράδυ της Τρίτης, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ δύο φέρετρα με τις σορούς των κατοίκων του κιμπούτς Νιρ Όζ, του 85χρονου Άριε «Ζάλμαν» Ζαλμανόβιτς και του 38χρονου Ταμίρ Αντάρ.

Η επιστροφή των σορών των Ζαλμανόβιτς και Αντάρ μείωσε τον αριθμό των νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από 15 σε 13. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά υπήρχαν 28 σοροί ομήρων.

Η Χαμάς είχε δεσμευθεί να επιστρέψει τις σορούς εντός 72 ωρών από τη μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού. Αργότερα, όμως, η τρομοκρατική οργάνωση επικαλέστηκε δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων σορών και ανάγκη βαρέων μηχανημάτων για την ανάκτησή τους.

Ο Ρούμπιο δηλώνει αισιόδοξος για τη διεθνή δύναμη στη Γάζα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επισκεπτόμενος το Ισραήλ, δήλωσε αισιόδοξος χθες Παρασκευή για την προσεχή ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παλαιστινιακές τρομοκρατικές παρατάξεις, μη εξαιρουμένης της Χαμάς, συμφώνησαν να ανατεθεί η διαχείριση του θυλάκου σε επιτροπή τεχνοκρατών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ακολούθησε άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους που μετέβησαν στο Ισραήλ – τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς – για να αποπειραθούν να εδραιώσουν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου, που φάνηκε να απειλείται να καταρρεύσει πριν από μερικές μέρες.

Με την άφιξή του προχθές Πέμπτη ο κ. Ρούμπιο δήλωσε «αισιόδοξος» για την τήρηση της ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, βάσει σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ με σκοπό να λάβει τέλος ο πόλεμος που κράτησε δυο χρόνια.

Χθες είπε πως «πολλές χώρες» πλέον «πρότειναν» τη συμμετοχή τους στη μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που, με βάση τους όρους του σχεδίου Τραμπ, θα αναπτυχθεί στον θύλακο για να επιβλέπει και να εγγυάται την ασφάλεια καθώς θα αποσύρεται ο ισραηλινός στρατός.

«Θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται χαλαρά», τόνισε πάντως ο κ. Ρούμπιο, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ θα έχει δικαίωμα βέτο στη σύνθεση της δύναμης και ενδέχεται ιδίως να εναντιωθεί συγκεκριμένα στη συμμετοχή της Τουρκίας, χώρας που έχει υποδεχτεί αρχηγικά στελέχη της Χαμάς.

Ακόμη όμως «είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Η εντολή, οι διατάξεις της εφαρμογής της και τα μέσα που θα διατεθούν στα έθνη που θα συμβάλλουν δεν έχουν προσδιοριστεί», ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Γαλλίας, ανακοινώνοντας πως ανέπτυξε «τρεις αξιωματικούς συνδέσμους» στο κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ), αρμόδιο για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, «για αυτή τη φάση του σχεδιασμού», χωρίς να προκαταλαμβάνονται «πολιτικές αποφάσεις για την προσπάθεια» που θα κάνει το Παρίσι.

«Ανεξάρτητοι κάτοικοι»

Μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο, οι κυριότερες παλαιστινιακές τρομοκρατικές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, ανακοίνωσαν χθες πως συμφώνησαν να ανατεθεί προσωρινά η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς, οι παρατάξεις συμφώνησαν να σχηματιστεί «προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους ‘τεχνοκράτες’ (...) που θα επιφορτιστεί να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες».

Η πρόταση αυτή έχει διαφορά από εκείνη του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο προέβλεπε να σχηματιστεί επιτροπή «τεχνοκρατών» υπό διεθνή «επίβλεψη», συγκεκριμένα από «επιτροπή της ειρήνης» στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο κ. Τραμπ.

Πέρα από την ανάπτυξη της ΔΔΣ και της εγκατάστασης μεταβατικής αρχής, οι μεταγενέστερες φάσεις του σχεδίου Τραμπ προβλέπουν περαιτέρω απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση του θυλάκου, μεταξύ άλλων.

Η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, αποδέχτηκε να εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση του θυλάκου, ωστόσο μέχρι σήμερα απορρίπτει τον αφοπλισμό του.

«Συμφωνήσαμε για τις διατάξεις της δεύτερης φάσης της διαχείρισης της Γάζας», που θα ανατεθεί σε «παλαιστινιακή διοίκηση, χωρίς διάκριση ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη», είπε χθες εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χαζέμ Κάσεμ.

«Οι επόμενες συναντήσεις θα αφορούν τη σχέση με την κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ), την τύχη των όπλων της αντίστασης και τις συνομιλίες για την παρουσία διεθνών δυνάμεων», πρόσθεσε.