Η κακοκαιρία Elli «παραλύει» τη βόρεια Γερμανία - Διακοπές ρεύματος και σφοδρές χιονοπτώσεις σε Γαλλία και Βρετανία

Κλειστά σχολεία, ακύρωση σιδηροδρομικών δρομολογίων και χάος στους αυτοκινητοδρόμους φέρνει μέχρι τώρα η κακοκαιρία «Elli», η οποία πλήττει από την Πέμπτη, το βράδυ το μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας και ιδιαίτερα τις βόρειες περιοχές.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους από και προς τη βόρεια Γερμανία τουλάχιστον έως το μεσημέρι, με σοβαρές συνέπειες για την συγκοινωνία μεταξύ Βερολίνου και Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και Βερολίνου - Αμβούργου, ενώ τα τρένα, όπου κυκλοφορούν, κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες.

Στην ανατολική Έσση πολλά φορτηγά έχουν κολλήσει σε αυτοκινητοδρόμους, εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς φορτηγών, όπου συναντούν έντονα καιρικά φαινόμενα, να εγκαταλείπουν τον δρόμο και να παραμένουν στους ειδικούς σταθμούς ανάπαυσης.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) έχει προειδοποιήσει ήδη από χθες για παγετό και ιδιαίτερα ολισθηρούς δρόμους σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και για πιθανές χιονοστιβάδες, λόγω των ισχυρών ανατολικών ανέμων. Ειδικά στην κεντρική και στη νότια Γερμανία αναμένεται μάλιστα «παγωμένη βροχή» γύρω από το Αμβούργο και το Σλέσβιχ-Χολστάιν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν ήδη αναφερθεί δεκάδες τροχαία ατυχήματα. Στην Βαυαρία ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του ξέφυγε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο.

Τα σχολεία στο Αμβούργο, στην Κάτω Σαξονία, στην Βρέμη και σε μεγάλο τμήμα του Σλέσβιχ -Χολστάιν παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στο Βερολίνο, στο Βρανδεμβούργο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση των μαθητών.

Από την Πέμπτη οι τοπικές κυβερνήσεις, η αστυνομία και η πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να παραμείνουν όσο είναι εφικτό στα σπίτια τους, να εργαστούν με τηλεργασία και να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις. Για το Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πάντως πριν από λίγο «λήξη συναγερμού» σχετικά με τον κίνδυνο νέων έντονων χιονοπτώσεων.

Επικίνδυνες συνθήκες και διακοπές ρεύματος από την καταιγίδα «Goretti» στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η καταιγίδα «Goretti» προκάλεσε ήδη εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με το BBC, έως και 65.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στην Κορνουάλη, ενώ σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία καταγράφηκαν πάνω από 64.000 ακίνητα χωρίς ρεύμα το πρωί. Η καταιγίδα έφερε ανέμους έως περίπου 160 χλμ/ώρα και χιονοπτώσεις που αναμένεται να φτάσουν τα 30 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.

Οι αρχές της περιοχής Δυτικά Μίντλαντς στην Βρετανία κάνουν λόγο για την «χειρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» ενώ μετεωρολόγοι μιλούν για «καιρική βόμβα».

Η Met Office εξέδωσε κόκκινο συναγερμό –το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης– για σφοδρούς ανέμους στα νησιά Σίλι και σε μεγάλο μέρος της Κορνουάλης, καλύπτοντας πληθυσμό περίπου μισού εκατομμυρίου ανθρώπων. Παράλληλα, προειδοποίησε για «πολύ μεγάλα κύματα» που καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνες τις παράκτιες περιοχές και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις ήταν εκτεταμένες. Όλα τα τρένα στην Κορνουάλη ακυρώθηκαν, ενώ σιδηροδρομικές εταιρείες εξέδωσαν συστάσεις «μην ταξιδεύετε» σε πολλά τμήματα της Αγγλίας. Η Avanti προειδοποίησε τους επιβάτες να αποφύγουν τα δρομολόγια στα Μιντλαντς μέχρι το μεσημέρι. Τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ και των Δυτικών Μίντλαντς ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις, ενώ εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά στη Σκωτία και την κεντρική Αγγλία λόγω χιονοθύελλας και πεσμένων δέντρων.

380.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η καταιγίδα έπληξε κυρίως τις βορειοδυτικές περιοχές. Περίπου 380.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την Enedis, με τη Νορμανδία και τη Βρετάνη να καταγράφουν τα σοβαρότερα προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ριπές ανέμου έως 150 χλμ/ώρα σημειώθηκαν στον νομό Μανς, ενώ στο Μπαρφλέρ καταγράφηκε ρεκόρ 213 χλμ/ώρα.

Tempête Goretti: au moins six blessés légers recensés dans toute la France, selon un bilan provisoire

Σύμφωνα με το γαλλικό BFM τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά λόγω της κακοκαιρίας.

Η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες.