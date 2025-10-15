Σταδιακή παράδοση σορών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς - Άλλες τέσσερις θα φθάσουν σήμερα στο Τελ Αβίβ

Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς ενημέρωσε ότι σκοπεύει να παραδώσει στο Ισραήλ τις σορούς άλλων τεσσάρων νεκρών ομήρων σήμερα, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 σορούς.

Η τρομοκρατική οργάνωση ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των σορών.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και σκοπεύει να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Στο μεταξύ, τέσσερις σοροί έφθασαν την Τρίτη σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες. Οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Τραμπ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα το κάνουμε εμείς

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη αφοπλισμό εντός εβδομάδων, διαφορετικά «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν για να το κάνουν οι ίδιες».

«Η Χαμάς έχει λάβει τη μεγαλύτερη ευκαιρία ειρήνης στην ιστορία της περιοχής. Αν δεν την αρπάξει τώρα, αν δεν παραδώσει τα όπλα και δεν αποδεχθεί την εποπτεία της νέας μεταβατικής αρχής, τότε οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη με τα δικά τους μέσα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία».