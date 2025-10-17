Η Χαμάς θα παραδώσει μία σορό ενός ακόμη ομήρου

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα παραδώσει τη σορό ακόμη ενός ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η παράδοση θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην επιστροφή των λειψάνων βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής παραλάβει εννέα από τις 28 σορούς που κρατούνται στη Γάζα. Η Χαμάς, επικαλούμενη τεχνικά προβλήματα, υποστήριξε ότι απαιτούνται βαριά μηχανήματα και εξοπλισμός εκσκαφής για την επιτάχυνση του εντοπισμού σορών που έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, επιμένει ότι η τρομοκρατική οργάνωση γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί των ομήρων και προειδοποίησε ότι «ο χρόνος της εξαντλείται».

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στη δέσμευση για την παράδοση των σορών όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

Σε ανακοίνωσή της, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε ότι εντόπισε μια νέα σορό, η οποία θα παραδοθεί στις 23:00 τοπική ώρα. Ισραηλινή πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η παράδοση στον Ερυθρό Σταυρό έχει προγραμματιστεί για τις 00:30 ώρα Ισραήλ.

Το ζήτημα έχει σκιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός - την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές να πιέσουν για τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας, όπως το άνοιγμα των συνόρων, τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την έναρξη της ανοικοδόμησης, τη συγκρότηση διοίκησης και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ.

Οι μάχες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει στη Γάζα βάσει του σχεδίου Τραμπ, το οποίο υποστηρίζουν οι μεσολαβητές Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία. Οι 20 όμηροι που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 επέστρεψαν από τη Γάζα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προετοιμάζεται για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, ώστε να επιτραπεί η είσοδος και έξοδος Παλαιστινίων, χωρίς όμως να ορίσει ημερομηνία, καθώς αλληλοκατηγορείται με τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Μεταξύ των εκκρεμών σημείων του σχεδίου περιλαμβάνονται ο αφοπλισμός των τρομοκρατών και η μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.