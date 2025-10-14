Η Χαμάς παρέδωσε άλλες τέσσερις σορούς ομήρων μετά τις προειδοποιήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ

Η Χαμάς παρέδωσε περισσότερες σορούς νεκρών ομήρων, αφότου το Ισραήλ απείλησε να μειώσει την παροχή βοήθειας στη Γάζα την Τρίτη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με βία κατά της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης εάν δεν αφοπλιστεί.

Μία ημέρα μετά την ομιλία του Τραμπ στην Ιερουσαλήμ, στην οποία παρουσίασε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, οι επανεμφανιζόμενοι τρομοκράτες της Χαμάς εκτέλεσαν άνδρες στον δρόμο και το Ιράκ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέψει μόνο τον μισό ημερήσιο αριθμό διελεύσεων που είχε συμφωνηθεί στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της περασμένης εβδομάδας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ αποφάσισε να περιορίσει τη βοήθεια και να καθυστερήσει τα σχέδια για το άνοιγμα της νότιας συνοριακής διέλευσης προς την Αίγυπτο, επειδή η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μη παραδίδοντας τις σορούς ομήρων που είχαν πεθάνει μετά την αιχμαλωσία τους κατά την εισβολή της στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Λίγες ώρες αργότερα, η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα μεταφέρει τέσσερις σορούς στο Ισραήλ από τις 19:00 GMT, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είχε παραλάβει τέσσερα φέρετρα από τη Χαμάς και τα μετέφερε για να παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, τέσσερα φέρετρα με νεκρούς ομήρους έχουν παραδοθεί στην κατοχή τους και βρίσκονται καθ' οδόν προς τις δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού και του ISA στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των ομήρων», έγραψαν στο X οι IDF.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι η Χαμάς αθετεί την υπόσχεσή της να επιστρέψει τους νεκρούς και απείλησε την οργάνωση με βία.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, μετά την επιστροφή του από το ταξίδι του το Σαββατοκύριακο στη Μέση Ανατολή. «Και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια».

Η Χαμάς, που κατέλαβε τη Γάζα έπειτα από σύντομο εμφύλιο πόλεμο το 2007, έχει ανακαταλάβει γρήγορα τους δρόμους των αστικών περιοχών μετά τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων την περασμένη εβδομάδα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα, τρομοκράτες της Χαμάς έσυραν επτά άνδρες με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους σε μια πλατεία της πόλης της Γάζας, τους ανάγκασαν να γονατίσουν και τους πυροβόλησαν από πίσω, ενώ δεκάδες περαστικοί παρακολουθούσαν από κοντινά καταστήματα.

Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε τη Δευτέρα και ότι τρομοκράτες της οργάνωσης συμμετείχαν στις εκτελέσεις. Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία μέσω ορατών γεωγραφικών χαρακτηριστικών.