Από τη ρύθμιση της τιμής του κοτόπουλου έως την επιβολή τελών στα τσιγάρα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς επιδιώκει να διευρύνει τον έλεγχό της στη Γάζα, καθώς τα σχέδια των ΗΠΑ για το μέλλον της περιοχής διαμορφώνονται αργά, λένε κάτοικοι της Γάζας, αυξάνοντας τις αμφιβολίες για το αν θα παραδώσει την εξουσία όπως έχει υποσχεθεί.

Μετά την έναρξη της εκεχειρίας τον προηγούμενο μήνα, η Χαμάς επανέφερε γρήγορα τον έλεγχό της σε περιοχές από τις οποίες αποχώρησε το Ισραήλ, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους που κατηγορούσε για συνεργασία με το Ισραήλ, κλοπές ή άλλα εγκλήματα.

Οι ξένες δυνάμεις απαιτούν από την τρομοκρατική οργάνωση να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει την κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί ποιος θα την αντικαταστήσει.

Τώρα, κάτοικοι της Γάζας ισχυρίζονται ότι αισθάνονται ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο της Χαμάς με άλλους τρόπους. Οι αρχές παρακολουθούν τα πάντα που εισέρχονται στις περιοχές της Γάζας που ελέγχουν οι τρομοκράτες, επιβάλλοντας τέλη σε ορισμένα ιδιωτικά εισαγόμενα αγαθά, όπως καύσιμα και τσιγάρα, και επιβάλλοντας πρόστιμα σε εμπόρους που φαίνεται ότι χρεώνουν υπερβολικά για τα προϊόντα, σύμφωνα με δέκα κατοίκους της Γάζας, τρεις από τους οποίους είναι έμποροι με άμεση γνώση της κατάστασης.

Ο Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς, δήλωσε ότι οι αναφορές για τη φορολόγηση τσιγάρων και καυσίμων από τη Χαμάς ήταν ανακριβείς, αρνούμενος ότι η κυβέρνηση αυξάνει οποιουσδήποτε φόρους.

Όσο καθυστερεί η διεθνής κοινότητα, τόσο εδραιώνεται η Χαμάς

Οι αρχές εκτελούν μόνο επείγοντα ανθρωπιστικά και διοικητικά καθήκοντα, ενώ καταβάλλονταν «έντονες προσπάθειες» για τον έλεγχο των τιμών, δήλωσε ο Αλ-Θαουάμπτα. Επανέλαβε την ετοιμότητα της Χαμάς να παραδώσει τη διακυβέρνηση σε μια νέα τεχνοκρατική διοίκηση, λέγοντας ότι στόχος ήταν να αποφευχθεί το χάος στη Γάζα: «Στόχος μας είναι να προχωρήσει η μετάβαση ομαλά».

Ο Χατέμ Άμπου Νταλάλ, ιδιοκτήτης εμπορικού κέντρου στη Γάζα, είπε ότι οι τιμές ήταν υψηλές επειδή δεν εισέρχονταν αρκετά αγαθά στη Γάζα. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι προσπαθούσαν να επαναφέρουν τάξη στην οικονομία – επισκεπτόμενοι τις αγορές, ελέγχοντας προϊόντα και καθορίζοντας τιμές, είπε.

Ο Μοχάμεντ Καλίνφα, που έκανε ψώνια στην κεντρική περιοχή Νουσεϊράτ της Γάζας, είπε ότι οι τιμές άλλαζαν συνεχώς παρά τις προσπάθειες ρύθμισής τους. «Είναι σαν χρηματιστήριο», είπε.

«Οι τιμές είναι υψηλές. Δεν υπάρχει εισόδημα, οι συνθήκες είναι δύσκολες, η ζωή σκληρή, και έρχεται ο χειμώνας», είπε.

Το σχέδιο για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε μια εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου και την απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων που είχαν απαχθεί κατά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το σχέδιο προβλέπει την εγκαθίδρυση μεταβατικής αρχής, την ανάπτυξη πολυεθνικής δυνάμεως ασφαλείας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Ωστόσο, το Reuters, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, ανέφερε αυτήν την εβδομάδα ότι η de facto διαίρεση της Γάζας φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή, με τις ισραηλινές δυνάμεις να παραμένουν σε πάνω από το μισό της περιοχής και οι προσπάθειες προώθησης του σχεδίου να δυσχεραίνουν.

Σχεδόν όλοι οι 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας ζουν σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς, η οποία κατέλαβε τον έλεγχο της περιοχής από την Παλαιστινιακή Αρχή του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς και το Κίνημα Φατάχ το 2007.

Ο Γκαΐθ αλ-Ομάρι, ανώτερος ερευνητής στο think-tank Washington Institute, είπε ότι οι ενέργειες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς αποσκοπούν στο να δείξουν στους κατοίκους της Γάζας και στις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

«Όσο περισσότερο καθυστερεί η διεθνής κοινότητα, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η Χαμάς», είπε ο Ομάρι.

State Department: Η Χαμάς «δεν θα κυβερνήσει»

Ερωτηθείς για τα στοιχεία των κατοίκων της Γάζας σχετικά με την επιβολή τελών σε ορισμένα αγαθά από τους τρομοκράτες της Χαμάς και άλλες αναφερόμενες δραστηριότητες, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε: «Γι’ αυτό η Χαμάς δεν μπορεί και δεν θα κυβερνήσει στη Γάζα».

Μια νέα κυβέρνηση στη Γάζα μπορεί να σχηματιστεί μόλις τα Ηνωμένα Έθνη εγκρίνουν το σχέδιο του Τραμπ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος για τη δημιουργία της πολυεθνικής δύναμης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή πιέζει να έχει λόγο στη νέα κυβέρνηση της Γάζας, αν και το Ισραήλ απορρίπτει την ιδέα να διοικεί ξανά τη Γάζα. Οι Φατάχ και η Χαμάς βρίσκονται σε διαμάχη για το πώς θα πρέπει να σχηματιστεί το νέο κυβερνητικό σώμα.

Ο Μουντέρ αλ-Χαγέκ, εκπρόσωπος της Φατάχ στη Γάζα, είπε ότι οι ενέργειες της Χαμάς «δίνουν σαφή ένδειξη ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά».

Στις περιοχές που ελέγχει το Ισραήλ, μικρές παλαιστινιακές ομάδες που αντιτίθενται στη Χαμάς έχουν παρουσία, αποτελώντας συνεχιζόμενη πρόκληση για την οργάνωση.

Οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, αν και περισσότερη βοήθεια έχει εισέλθει από την έναρξη της εκεχειρίας.

«Καταγράφουν τα πάντα»

Ένας ανώτερος εισαγωγέας τροφίμων της Γάζας δήλωσε ότι η Χαμάς δεν έχει επιστρέψει σε πλήρη πολιτική φορολόγησης, αλλά «βλέπουν και καταγράφουν τα πάντα».

Παρακολουθούν όλα όσα εισέρχονται, με σημεία ελέγχου κατά μήκος των δρόμων, σταματούν φορτηγά και ανακρίνουν οδηγούς, είπε, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Οι χειριστές τιμών επιβάλλονται πρόστιμα, γεγονός που βοηθά στη μείωση ορισμένων τιμών, αλλά παραμένουν πολύ υψηλότερες από πριν από την έναρξη του πολέμου και οι άνθρωποι παραπονιούνται ότι δεν έχουν χρήματα.

Η Χαμάς στη Γάζα απασχολούσε έως και 50.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πριν από τον πόλεμο. Ο Αλ-Θαουάμπτα δήλωσε ότι χιλιάδες από αυτούς σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι ήταν έτοιμοι να συνεχίσουν να εργάζονται υπό νέα διοίκηση.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνέχισαν να τους πληρώνουν μισθούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν και μείωσαν τους υψηλότερους, καθιερώνοντας μισθούς στα 1.500 σέκελ ($470) το μήνα, σύμφωνα με πηγές της Χαμάς και οικονομολόγους που γνωρίζουν την κατάσταση. Πιστεύεται ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε αποθεματικά μετρητά για να πληρώσει τους μισθούς, είπε ένας διπλωμάτης.