Η Χαμάς εκβιάζει ότι δεν θα απελευθερώσει άλλους ομήρους και εκτοξεύει ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

Μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με υπαιτιότητά της η Χαμάς απειλεί ότι δεν θα απελευθερώσει άλλους ομήρους αν δεν υπάρξει εκεχειρία. Εκτοξεύοντας παράλληλα νέο μπαράζ ρουκετών κατά του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων στο κεντρικό Ισραήλ.

Η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, ισχυρίστηκε με ανακοίνωσή της ότι «βομβάρδισε» το Τελ Αβίβ με μπαράζ πυραύλων σε απάντηση για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Rockets attack on central Israel . Map in the next tweet pic.twitter.com/KYJP8A9Cuy

Νωρίτερα, ο υπαρχηγός της Χαμάς, Σάλεχ Αλ Αρούρι, δήλωσε ότι οι όμηροι που συνεχίζουν να κρατούνται από τη Χαμάς είναι Ισραηλινοί στρατιώτες και άνδρες άμαχοι, που είχαν υπηρετήσει κατά το παρελθόν στον ισραηλινό στρατό.

Δήλωσε ότι αυτοί δεν θα απελευθερωθούν αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός και όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερωθούν επίσης.

«Ας αφήσουμε τον πόλεμο να πάρει τον δρόμο του. Η απόφαση αυτή είναι τελική. Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό», δήλωσε ο Αρούρι.

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ είχε ανακαλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών που είχε στείλει στο Κατάρ με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, επικαλούμενο ως αιτία το «αδιέξοδο» στο οποίο έφτασαν οι συνομιλίες που διεξάγονταν εκεί.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δεν εκπλήρωσε το δικό της μέρος της συμφωνίας που προέβλεπε την επιστροφή όλων των γυναικών και των παιδιών που κρατούνταν όμηροι», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της η ισραηλινή πλευρά.

«Ο επικεφαλής της Μοσάντ ευχαρίστησε τον επικεφαλής της CIA, τον υπουργό Πληροφοριών της Αιγύπτου και τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τη συνεργασία τους και τις τεράστιες προσπάθειες διαμεσολάβησης που οδήγησαν στην απελευθέρωση 84 γυναικών και παιδιών από τη Γάζα, καθώς 24 ξένων υπηκόων», επισημαίνεται.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η παλαιστινιακή πλευρά ισχυρίζεται ότι η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων προκλήθηκε για τις Ισραηλινές γυναίκες στρατιωτικούς που κρατά ομήρους η Χαμάς.

Στη Γάζα βρίσκονται ακόμα 136 όμηροι της Χαμάς, εκ των οποίων οι 112 είναι άνδρες, 20 γυναίκες και δύο παιδιά. Το 10% των ομήρων είναι ηλικίας άνω των 75 ετών. Στην πλειονότητά τους οι όμηροι (125) είναι Ισραηλινοί, 11 είναι ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων οι οκτώ Ταϊλανδοί.

The IDF says troops of the 7007th Reserve Battalion operating in the northern Gaza Strip have located dozens of rockets hidden under UNRWA boxes in a residential home, and other weaponry belonging to Hamas. pic.twitter.com/tT6woMNNPS