Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση είναι πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένους από το Ισραήλ, μετέδωσαν την Κυριακή οι Times of Israel.

«Η Χαμάς είναι πολύ πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Η κατοχή δεν πρέπει να εμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου του (Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ) Τραμπ. Εάν η κατοχή έχει πραγματικές προθέσεις να καταλήξει σε συμφωνία, η Χαμάς είναι έτοιμη».

Παλαιστινιακή πηγή κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα βρίσκονται στο ίδιο κτίριο όταν θα συγκεντρωθούν για συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ στο Κάιρο της Αιγύπτου τη Δευτέρα, αλλά μακριά από την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν ως στόχο να συζητήσουν το χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία των συνθηκών στο πεδίο για τη μεταφορά των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, ως προοίμιο για την έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής κρατουμένων» συμπλήρωσε η εν λόγω πηγή.

«Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών με τους μεσολαβητές, η Χαμάς επέμεινε ότι είναι απαραίτητο το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει όλες τις αεροπορικές, αναγνωριστικές και drone δραστηριότητες και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας» πρόσθεσε.

«Παράλληλα με την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών δραστηριοτήτων, η Χαμάς και οι αντιστασιακές φατρίες θα σταματήσουν επίσης τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και δράσεις», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες αναμένεται να περιλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά με χάρτες που θα παρέχει το Ισραήλ, στους οποίους θα αναγράφονται οι διαδρομές και το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης, τα οποία θα συμπίπτουν με τη διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων, αναφέρει η πηγή.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα παρουσιάσει επίσης λίστες Παλαιστινίων κρατουμένων που πρέπει να απελευθερωθούν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, αναφέρει.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους με ισόβια ποινή και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους από τη Λωρίδα της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023.