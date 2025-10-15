Διεθνή ΜΜΕ

Στο απόλυτο χάος επιχειρεί να βυθίσει για άλλη μια φορά η Χαμάς τη Γάζα, καθώς οι συγκρούσεις των τρομοκρατών με τις τοπικές φατρίες έχουν δημιουργήσει κλίμα εμφύλιου στον θύλακα.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο της Αιγύπτου, οι τρομοκράτες της Χαμάς σε μια προσπάθεια να κάνουν επίδειξη ισχύος στη Λωρίδα της Γάζας εκτελούν δημόσια άνδρες που βρίσκονται σε αντίπαλες παλαιστινιακές φατρίες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάποιο ρόλο στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, βίντεο που έχουν κάνει τον γύρων των social media απεικονίζουν μέλη της Χαμάς, με καλυμμένα πρόσωπα και πράσινα χαρακτηριστικά, να εκτελούν σε δημόσια θέα οκτώ δεμένους άντρες σε πλατεία της Γάζας, ενώ πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένο και παρακολουθεί.

Two years of the world screaming “genocide” without a single instance of the IDF doing what Hamas is doing to Palestinians today.

https://t.co/jlWIhFa6Kd — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 14, 2025

Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το βίντεο γυρίστηκε τη Δευτέρα και ότι ένοπλοι της Χαμάς συμμετείχαν στις εκτελέσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει βάλει στο στόχαστρό της, ισχυρές οικογένειες και φατρίες που αμφισβήτησαν την εξουσία της κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σημειώνεται ότι, η Χαμάς έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες σειρά επιθέσεων εναντίον αντιφρονούντων, προχωρώντας ακόμη και σε δημόσιες εκτελέσεις και βίαιες παρελάσεις πτωμάτων στους δρόμους, με σκοπό να στείλει το μήνυμα «ότι παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στη Γάζα».

Όπως σχολιάζει το CNN, το περιστατικό αποτελεί μια απόδειξη της σκληρότητας με την οποία η Χαμάς επιδιώκει να επαναβεβαιώσει τον ρόλο της ως δύναμη ασφαλείας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Jerusalem Post επισημαίνει ότι στόχος της τρομοκρατικής οργάνωσης από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία εκεχειρίας στην Αίγυπτο «είναι να επανεμφανιστεί ως νικήτρια και να μην συμμορφωθεί με τη συμφωνία, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της και την παραίτησή της από τη διακυβέρνηση».

Μάλιστα, πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι η Χαμάς ίδρυσε πρόσφατα τη λεγόμενη «Δύναμη Αποτροπής», μια νέα μονάδα ασφαλείας που διεξάγει «συνεχείς επιχειρήσεις επί του πεδίου» με στόχο να αποκαταστήσει την «τάξη» και να εξαλείψει τους «προδότες», αναφέρουν οι Times of Israel σε σχετικό ρεπορτάζ.

Τραμπ και Νετανιάχου απαιτούν τον αφοπλισμό της Χαμάς πριν «ξεσπάσει κόλαση»

Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμο όσο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν τόνισε ότι ο αφοπλισμό της Χαμάς είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα.

Από τη μία πλευρά, αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς στέλνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως οι τρομοκράτες πρέπει να αφοπλιστούν στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα του προέδρου Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη», είπε ο Νετανιάχουστο πλαίσιο συνέντευξής του στο CBS, αλλά τόνισε πως «η Χαμάς πρέπει πρώτα να παραδώσει τα όπλα της».

EXCLUSIVE: When asked about President Trump’s claim that the war in Gaza is over, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told CBS News' @TonyDokoupil that Israel has agreed to “give peace a chance” under Trump’s 20-point peace plan.



Netanyahu says releasing the hostages,… pic.twitter.com/qlscRYVJev — CBS News (@CBSNews) October 14, 2025

Ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, που έχουν εγκρίνει Ισραήλ και Χαμάς, το οποίο προβλέπει ότι η τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί και η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί — να μην λειτουργούν εργοστάσια παραγωγής όπλων στη Λωρίδα και να μην υπάρχει λαθρεμπόριο όπλων μέσω των συνόρων της.

«Συμφωνήσαμε, ας ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και τώρα ας δώσουμε μια ευκαιρία να γίνει το δεύτερο», είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Χαμάς θα παραδώσει ειρηνικά τα όπλα της και παραφράζοντας την απειλή του Τραμπ ότι διαφορετικά «θα επικρατήσει χάος».

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος, με τη σειρά του, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους τρομοκράτες, τονίζοντας ότι «αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια», κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, στο Λευκό Οίκο.

PRESIDENT TRUMP on Hamas: "If they don't disarm, we will disarm them." pic.twitter.com/TcA7ba2Dj6 — Fox News (@FoxNews) October 14, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία τους, ότι θα αφοπλιστούν. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, δήλωσε ότι η Χαμάς «εξόντωσε μερικές συμμορίες» στη Γάζα, κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος καλεί τη Χαμάς να σταματήσει να πυροβολεί τους άμαχους

Παράλληλα, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος για τη Μέση Ανατολή (Centcom) κάλεσε σήμερα τη Χαμάς «να σταματήσει να πυροβολεί τους άμαχους Παλαιστίνιους» μετά τη δημοσίευση από τους τρομοκράτες ενός βίντεο που δείχνει εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες προσώπων φερόμενων ως «συνεργατών» του Ισραήλ.

«Απαιτούμε από τη Χαμάς να σταματήσει να πυροβολεί τους αθώους αμάχους Παλαιστίνιους στη Γάζα», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή.

«Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για την ειρήνη. Η Χαμάς πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία αποχωρώντας, τηρώντας αυστηρά το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ, και με τον αφοπλισμό της γρήγορα», πρόσθεσε.

«Διατυπώσαμε τις ανησυχίες μας στους μεσολαβητές οι οποίοι δέχτηκαν να εργαστούν μαζί μας για την τήρηση της ειρήνης και την προστασία των αθώων αμάχων στη Γάζα», συνέχισε.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/9nhijzThvb — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2025

Reuters: Ποιες είναι οι 4 φατρίες στη Γάζα που έχει βάλει στο στόχαστρο η Χαμάς

Όπως σχολιάζει ρεπορτάζ του Reuters, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα συνεχιζόταν, η αποδυναμωμένη Χαμάς αντιμετώπιζε αυξανόμενες εσωτερικές προκλήσεις για τον έλεγχο της Λωρίδας από μακροχρόνιους αντιπάλους, πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με ισχυρές τοπικές φατρίες.

Από την εφαρμογή της εκεχειρίας την Παρασκευή, η Χαμάς επιδιώκει να επαναβεβαιώσει τον έλεγχο της, σκοτώνοντας δεκάδες αντιπάλους σε κατασταλτική επιχείρηση.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις κύριες φατρίες και προσωπικότητες που έχουν συγκρουστεί με τη Χαμάς τα τελευταία δύο χρόνια:

Φατρία Abu Shabah

Ο Γιασάρ Αμπού Σαμπάμπ, με βάση την περιοχή Ράφα, είναι ο πιο σημαντικός ηγέτης φατρίας αντίθετης στη Χαμάς.

Δραστηριοποιείται σε τμήμα της νότιας Γάζας.

Πηγή κοντά στον Αμπού Σαμπάμπ αναφέρει ότι η ομάδα του έχει στρατολογήσει εκατοντάδες τρομοκράτες προσφέροντας υψηλές αμοιβές. Η Χαμάς τον κατηγορεί για συνεργασία με το Ισραήλ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η φατρία του είναι βεδουϊνική, με έδρα την ανατολική περιοχή της Ράφα. Δεν είναι σαφές αν ολόκληρη η φατρία στηρίζει τις ενέργειες του Abu Shabab. Οι προσωπικές του δυνάμεις εκτιμώνται γύρω στους 400 άνδρες.

Φατρία Doghmosh

Η φατρία Doghmosh είναι μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες στη Λωρίδα της Γάζας και ιστορικά είναι καλά οπλισμένη. Οι ηγέτες της θεωρούν τα όπλα αναγκαία για την υπεράσπιση της γης τους.

Τα μέλη της έχουν συνδέσεις με διάφορες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Fatah και Χαμάς.

Ο Mumtaz Doghmosh, βασικός ηγέτης της φατρίας, είχε προηγουμένως ηγηθεί του ένοπλου σκέλους των Λαϊκών Επιτροπών Αντίστασης στη Γάζα και αργότερα ίδρυσε τον «Στρατό του Ισλάμ», που είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Η ομάδα συμμετείχε μαζί με τη Χαμάς στην επίθεση διασυνοριακά το 2006 που οδήγησε στη σύλληψη του Ισραηλινού στρατιώτη Gilad Shalit. Ο Mumtaz Doghmosh παραμένει άγνωστης τοποθεσίας από πριν τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τρομοκράτες της Χαμάς συγκρούστηκαν με μέλη της φατρίας Doghmosh την Κυριακή και τη Δευτέρα, με πολλές απώλειες και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Mumtaz Doghmosh συμμετείχε στις πρόσφατες συγκρούσεις.

Φατρία AL-MAJAYDA

Η μεγάλη και ισχυρή φατρία Al-Majayda εδρεύει στο Χαν Γιουνές, νότια της Γάζας. Τα μέλη της συγκρούστηκαν με τρομοκράτες της Χαμάς τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Χαμάς εισέβαλε στην περιοχή της φατρίας για να συλλάβει άνδρες που θεωρούσε υπεύθυνους για τη δολοφονία μελών της.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με αρκετούς νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Πηγές κοντά στη φατρία αρνούνται τις κατηγορίες της Χαμάς για σύνδεση με τον Abu Shabab και κατηγορούν την τρομοκρατική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί την επιδρομή ως πρόσχημα για στοχευμένες δολοφονίες, επικαλούμενες έγγραφα που φέρεται να βρέθηκαν πάνω σε νεκρούς τρομοκράτες της Χαμάς.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο αρχηγός της φατρίας δημοσίευσε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας στήριξη στην εκστρατεία ασφαλείας της Χαμάς και καλώντας τα μέλη να συνεργαστούν. Τα μέλη της φατρίας έχουν διαφορετικές πολιτικές συνδέσεις, περιλαμβανομένων Fatah και Χαμάς.

Φατρία Rami Hellis

Η φατρία Hellis είναι μεγάλη και δραστηριοποιείται στη Γάζα, κυρίως στη συνοικία Σετζάια. Μερικούς μήνες πριν, ο Rami Hellis μαζί με τον Ahmed Jundeya, μέλος άλλης μεγάλης φατρίας στη Σετζάια, δημιούργησαν ομάδα που δρα ανεξάρτητα από τη Χαμάς σε περιοχές που παραμένουν υπό έλεγχο του ισραηλινού στρατού

ΒBC: «Επίδειξη δύναμης», βλέπουν οι αναλυτές - Μεγάλη ανησυχία για τους κατοίκους

Παράλληλα, αναλυτές δήλωσαν στο BBC ότι η επίδειξη δύναμης αποσκοπεί τουλάχιστον εν μέρει στην αντιμετώπιση ένοπλων οικογενειών και φατριών που αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο της Χαμάς στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια.

«Η Χαμάς προσπαθεί να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών, για να εδραιώσει τον έλεγχο της», δήλωσε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο LSE, Φαουάζ Γκεργκέζ. «Στις περιοχές που ελέγχει, η Χαμάς θα μπορεί να εξαλείψει φατρίες, συμμορίες και λεηλάτες, καθώς οι δυνάμεις της είναι πιο έμπειρες, πιο ικανές και πιο αποφασισμένες».

Από την πλευρά τους, Παλαιστίνιοι που μίλησαν στο BBC εξέφρασαν φόβο για τις δημόσιες εκτελέσεις. «Γιατί ο κόσμος χειροκροτεί το χάος; Ένας μασκοφόρος σκοτώνει άλλον μασκοφόρο χωρίς απόδειξη, χωρίς έρευνα, χωρίς δικαστήριο. Πώς το ονομάζουμε αυτό; Αντίσταση; Όχι, αυτό είναι αναρχία», είπε ένας δικηγόρος που ζει στη Γάζα.

Παρά τις μακροχρόνιες αντιπαλότητες της Χαμάς με άλλες ένοπλες ομάδες, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις και η χαλάρωση της ισχύος της τρομοκρατικής οργάνωσης επέτρεψαν σε ορισμένες φατρίες να ενισχύσουν τη θέση τους, παρέχοντας κοινωνική στήριξη και οπλισμό.

Ορισμένες φατρίες έχουν μάλιστα αναφερθεί ότι έλαβαν όπλα και υποστήριξη από τον ισραηλινό στρατό εναντίον της Χαμάς.

Times of Israel: Εντείνεται η ανησυχία για τις σορούς των ομήρων

Ταυτόχρονα, τις ήδη οριακές ισορροπίες έρχεται να διαταράξει η στάση της Χαμάς απέναντι στο ζήτημα της επιστροφής των σορών των ομήρων.

Ειδικότερα, μία από τις τέσσερις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ δεν ανήκε σε Ισραηλινό όμηρο, αλλά σε Παλαιστίνιο, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το ισραηλινά ΜΜΕ.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο και ζήτησε την άμεση επιστροφή όλων των σορών των νεκρών ομήρων, επιμένοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέκκλιση από αυτή τη δέσμευση.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει παραδώσει στο Ισραήλ επτά σορούς, δύο ημέρες μετά την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ομήρων ανέρχεται σε 28.

Αρχικά είχαν παραδοθεί τέσσερις σοροί, και ακολούθως, το βράδυ της Τρίτης, ακόμα τέσσερις παραδόθηκαν μέσω του Ερυθρού Σταυρού, που λειτουργεί ως μεσολαβητής και αναμένεται η επιστροφή ακόμα πέντε σορών, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Η δυσκολία της Χαμάς να ολοκληρώσει γρήγορα την επιστροφή των νεκρών ομήρων προκαλεί οργή στις οικογένειες και σκληραίνει τη στάση του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, είτε ειρηνικά είτε με τη βία, αν χρειαστεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ υπογράμμισε πως η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους. «Δεν θα υπάρξουν συμβιβασμοί μέχρι να επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η καθυστέρηση στην παράδοση των σορών συνοδεύεται από περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, υπό την επίβλεψη της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ.