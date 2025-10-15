Αυστηρή προειδοποίηση Νετανιάχου σε Χαμάς: Αν δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

Αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς στέλνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως οι τρομοκράτες πρέπει να αφοπλιστούν στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα του προέδρου Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη», είπε ο Νετανιάχουστο πλαίσιο συνέντευξής του στο CBS, αλλά τόνισε πως «η Χαμάς πρέπει πρώτα να παραδώσει τα όπλα της».

EXCLUSIVE: When asked about President Trump’s claim that the war in Gaza is over, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told CBS News' @TonyDokoupil that Israel has agreed to “give peace a chance” under Trump’s 20-point peace plan.



Netanyahu says releasing the hostages,… pic.twitter.com/qlscRYVJev — CBS News (@CBSNews) October 14, 2025

Ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, που έχουν εγκρίνει Ισραήλ και Χαμάς, το οποίο προβλέπει ότι η τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί και η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί — να μην λειτουργούν εργοστάσια παραγωγής όπλων στη Λωρίδα και να μην υπάρχει λαθρεμπόριο όπλων μέσω των συνόρων της.

«Συμφωνήσαμε, ας ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και τώρα ας δώσουμε μια ευκαιρία να γίνει το δεύτερο», είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Χαμάς θα παραδώσει ειρηνικά τα όπλα της και παραφράζοντας την απειλή του Τραμπ ότι διαφορετικά «θα επικρατήσει χάος».

Ερωτηθείς τι θα χρειαζόταν για να κηρύξει τον πόλεμο λήξαντα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Πιστεύω ότι, στο προσεχές μέλλον, όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για τον ελεύθερο κόσμο και τον πολιτισμένο κόσμο, πρέπει να διατηρήσετε την ικανότητά σας να αμυνθείτε, γιατί η ελευθερία δεν είναι μόνιμη ούτε δεδομένη. Αν δεν μπορείτε να υπερασπίσετε τις ελεύθερες κοινωνίες, θα κυριευθούν από αυταρχικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα».

Επίσης, αναφέρθηκε στις Συμφωνίες του Αβραάμ, με τις οποίες το Ισραήλ το 2020 ομαλοποίησε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν - αν και η τελευταία συμφωνία είναι σε αναστολή.