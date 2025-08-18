Η Χαμάς απάντησε θετικά στη νέα πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία παρέλαβε νωρίτερα σήμερα από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε το στέλεχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Μια αιγυπτιακή πηγή επιβεβαίωσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση αποδέχτηκε την πρόταση.

Η πρόταση εκεχειρίας επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές ένα προηγούμενο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχο της Χαμάς, το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 10 Ισραηλινών ομήρων και την παράδοση ορισμένων σορών.

Οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν σε δεύτερη φάση ενώ θα ακολουθήσουν και νέες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλαμβάνει και διεθνείς εγγυήσεις.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, διευκρίνισε ότι «η πρόταση είναι μια συμφωνία- πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη εκεχειρία», προσθέτοντας ότι την πρόταση θα εξετάσει η διοίκηση της Χαμάς με τους επικεφαλής άλλων συμμαχικών της τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με Αιγύπτια αξιωματούχο, η πιο πρόσφατη πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς, προβλέπει αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων για 60 ημέρες και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική συμφωνία τερματισμού του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα.

Η περίοδος αναστολής θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων με την απελευθέρωση των μισών Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα, πρόσθεσε η ίδια αξιωματούχος.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Μέχρι στιγμής, κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει αυτήν την πρόταση εκεχειρίας. Η θετική απάντηση της Χαμάς έρχεται σε μια περίοδο που ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει την Πόλη της Γάζας και τους γειτονικούς προσφυγικούς καταυλισμούς που προς το παρόν δεν ελέγχονται από το Ισραήλ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί παρά μόνο μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα και θα πληρεί τους όρους που θέτει η κυβέρνησή τους για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από 22 μήνες.

Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, δηλώνει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε, ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό «τεράστια πίεση», έπειτα από πληροφορίες ότι η τρομοκρατική οργάνωση υποχώρησε από προηγούμενα αιτήματά της και αποδέχθηκε πρόταση αραβικών μεσαζόντων για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων.

Σύμφωνα με το Times of Israel, σε βίντεο που δημοσίευσε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως η Χαμάς υποχωρεί καθώς το Ισραήλ προχωράει με τα σχέδιά του για κατάληψη της πόλης Γάζας.

«Όπως και εσείς, ακούω τις αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ενός πράγματος — ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με την ηγεσία του ισραηλινού στρατού για να συζητήσουν την κατάληψη της πόλης Γάζας «και την ολοκλήρωση των αποστολών μας».

Καθώς οι συνομιλίες στο Κάιρο για μια μερική συμφωνία μεταξύ αραβικών μεσαζόντων και Χαμάς έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, ο Νετανιάχου επιμένει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τέτοιες προτάσεις.

Θα συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος μόνο αν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, παραδώσει τα όπλα της, επιτρέψει την αποστρατικοποίηση της Γάζας, παραχωρήσει συνολικό έλεγχο ασφαλείας στο Ισραήλ και παραδώσει τη διαχείριση σε φορέα άλλον από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Οι αραβικοί μεσάζοντες ελπίζουν ότι οι δηλώσεις από την Ιερουσαλήμ αποτελούν μόνο τακτική πίεσης και ότι ο Νετανιάχου θα αλλάξει στάση αν η Χαμάς αποσύρει τα αιτήματα που είχε θέσει τον προηγούμενο μήνα και τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών για τη μερική συμφωνία.