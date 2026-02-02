Η Γροιλανδία τονίζει πως ο Τραμπ ακόμα θέλει να πάρει τον έλεγχο του νησιού

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι, παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει ουσιαστικά τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Ο Τραμπ ενέτεινε τις εκκλήσεις για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ στις αρχές του Ιανουαρίου, επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες απειλούσαν να διαρρήξουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει από τότε απομακρυνθεί από τις απειλές χρήσης βίας και δήλωσε ότι εξασφάλισε την πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία μέσω μιας συμφωνίας με το ΝΑΤΟ, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

«Η άποψη για τη Γροιλανδία και τον πληθυσμό της δεν έχει αλλάξει: η Γροιλανδία πρέπει να συνδεθεί με τις ΗΠΑ και να κυβερνηθεί από εκεί», δήλωσε ο Νίλσεν σε ομιλία του στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αναζητούν «τρόπους για την απόκτηση της κυριότητας και του ελέγχου της Γροιλανδίας».