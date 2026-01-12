Η Γροιλανδία αντιδρά στις βλέψεις των ΗΠΑ για κατάληψή της - Τα επόμενα βήματα του ΝΑΤΟ

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η άμυνα του αρκτικού εδάφους θα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και απέρριψε εκ νέου τη φιλοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου τμήματος της Δανίας, προκειμένου να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να καταλάβουν στο μέλλον αυτό το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτά έδαφος.

«Όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν κοινό συμφέρον στην άμυνα της Γροιλανδίας», ανέφερε η κυβέρνηση συνασπισμού του νησιού σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχτεί την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

«Ως μέρος της δανικής κοινοπολιτείας, η Γροιλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η άμυνα της Γροιλανδίας πρέπει να γίνεται μέσω του ΝΑΤΟ», ανέφερε η κυβέρνηση.

Ρούτε: Ο Τραμπ ενίσχυσε το ΝΑΤΟ – Στο επίκεντρο η Αρκτική

Από την πλευρά του, με αιχμές αλλά χωρίς άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε εκ νέου τον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η πίεσή του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών ενίσχυσε τη Συμμαχία, την ώρα που το ΝΑΤΟ στρέφει το βλέμμα του στον Υψηλό Βορρά και την Αρκτική.

Συγκεκριμένα, ο Ρούτε απάντησε στις επικρίσεις για τη λεγόμενη «διπλωματία γοητείας» και τις επανειλημμένες φιλοφρονήσεις του προς τον Τραμπ – με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχόλιο περί «μπαμπά» – υποστηρίζοντας ότι «πιστεύω πως ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ, ενθαρρύνοντας μας όλους στην Ευρώπη να δαπανήσουμε περισσότερα, ώστε να προσεγγίσουμε το επίπεδο δαπανών των ΗΠΑ».

Όπως είπε, είναι «απολύτως πεπεισμένος» ότι «χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχαμε ποτέ το αποτέλεσμα που είχαμε στη σύνοδο κορυφής της Χάγης» πέρυσι, όπου αποφασίστηκε η αύξηση του στόχου αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

NATO’s Rutte holds press conference in Croatia https://t.co/91ExNbFkeE — Reuters (@Reuters) January 12, 2026

«Όταν επαινώ κάποιον, αυτό βασίζεται σε γεγονότα – και πιστεύω ότι τα γεγονότα είναι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα για τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, ωστόσο σημείωσε ότι χαιρετίζει τις συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων για την ανάγκη «να ενωθούμε και να συνεργαστούμε» και να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή στην Αρκτική και στον Υψηλό Βορρά.

«Είδατε σήμερα κάποιες ανακοινώσεις από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς. Εργαζόμαστε πλέον μαζί για να δούμε πώς μπορούμε, ουσιαστικά, να ενωθούμε ως συμμαχία – συμπεριλαμβανομένων των επτά συμμάχων μας που συνορεύουν με τον Υψηλό Βορρά και την Αρκτική – ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι κρίσιμο», δήλωσε.

«Συζητάμε το επόμενο βήμα, ώστε να υπάρξει μια πρακτική συνέχεια αυτών των συνομιλιών για την Αρκτική και να διασφαλίσουμε ότι, ως Συμμαχία, κάνουμε τα πάντα συλλογικά», πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι η Δανία «ήδη επιταχύνει τις επενδύσεις της στον τομέα της άμυνας», συμπεριλαμβανομένων «μοναδικών δυνατοτήτων για την υπεράσπιση εδαφών όπως η Γροιλανδία».

«Επομένως, εργαζόμαστε πραγματικά όλοι μαζί. Η μόνη μου ανησυχία είναι το πώς θα παραμείνουμε ασφαλείς – απέναντι στους Ρώσους, απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον αντίπαλο. Δείτε τι κάνει η Κίνα, χτίζοντας ραγδαία τις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά και οι Βορειοκορεάτες και άλλοι που ενδεχομένως να μας θέλουν κακό ή, τουλάχιστον, να μην μας βλέπουν θετικά. Αυτός είναι ο ρόλος μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», κατέληξε.

Ευρωπαίος Επίτροπος: Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Ανδριους Κουμπίλιους δήλωσε τη Δευτέρα ότι αν οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τη Γροιλανδία με τη βία, αυτό θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να συνδράμουν τη Δανία σε περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει στρατιωτική επιθετικότητα.

«Συμφωνώ με τον πρωθυπουργό της Δανίας ότι θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και ότι θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στον κόσμο», δήλωσε ο Επίτροπος, Ανδριους Κουμπίλιους, στο Reuters κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Κουμπίλιους δήλωσε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη Δανία σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, από το πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει τέτοια υποχρέωση των κρατών μελών να συνδράμουν αμοιβαία σε περίπτωση που ένα άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζει στρατιωτική επιθετικότητα», δήλωσε.

Γαλλία: Θα ανοίξουμε προξενείο στη Γροιλανδία εντός των προσεχών ημερών, ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας

Παράλληλα, την πρόθεση της Γαλλίας να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία «εντός των προσεχών ημερών» ανακοίνωσε η υπουργός Εθνικής Άμυνας Κατρίν Βοτρέν. Όπως ανέφερε η υπουργός σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, η απόφαση αυτή ελήφθη από τον πρόεδρο Μακρόν προκειμένου να «καταδειχθεί ο σεβασμός στην αυτονομία της Γροιλανδίας».

Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής στη Γροιλανδία, η Γαλλίδα υπουργός δήλωσε: «Υπάρχει, από το 1951, μια συμφωνία άμυνας μεταξύ ΗΠΑ και Γροιλανδίας. Εκ παραλλήλου οι 56.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν δανική υπηκοότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν αύριο αμερικανικά στρατεύματα επιτίθεντο στη Γροιλανδία, θα είχαμε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θα επιτίθετο σε άλλη χώρα-μέλος. Μια τέτοια κατάσταση θα συνιστούσε μια εξαιρετικά σοβαρή και ανησυχητική κλιμάκωση».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψή του στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στις 15 Ιουνίου του 2025, ο Μακρόν είχε αναφερθεί στο επικείμενο άνοιγμα γενικού προξενείου δηλώνοντας ότι η Γαλλία επιθυμεί «να είναι πιο κοντά στους Γροιλανδούς, στο πλευρό τους».

Τραμπ για Γροιλανδία: Έτσι ή αλλιώς θα την πάρουμε - Η άμυνά της βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το πρωί της Δευτέρας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

«Το να κάνουμε μια συμφωνία είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα έχουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από το Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μιλάει για βραχυπρόθεσμη «μίσθωση» της Γροιλανδίας, αλλά μόνο για την απόκτηση αυτού του δανικού εδάφους. «Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας», είπε.

«Η Γροιλανδία πρέπει να κάνει τη συμφωνία, επειδή η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να αναλαμβάνουν τον έλεγχο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χλευάζοντας την άμυνα του αυτόνομου δανικού εδάφους.

«Βασικά, η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους», είπε. «Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ΝΑΤΟ μας χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι εμείς αυτό»

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό και, αν επηρεάσει το ΝΑΤΟ, ας είναι. Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται περισσότερο από ό,τι εμείς τους χρειαζόμαστε, σας το λέω με βεβαιότητα», σχολίασε.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η κατάληψη της Γροιλανδίας θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις με τη συμμαχία.

«Αν επηρεάζει το ΝΑΤΟ, τότε επηρεάζει το ΝΑΤΟ», δήλωσε. «Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους χρειαζόμαστε εμείς. Σας το λέω από τώρα».

Φρεντέρικσεν: Μια αμερικανική επίθεση θα σήμαινε το «τέλος των πάντων»

Η Δανία, στην οποία ανήκει η Γροιλανδία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια αμερικανική επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Συμμαχίας θα σήμαινε «το τέλος των πάντων», συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και του συστήματος ασφαλείας που δημιουργήθηκε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.