Η Γερουσία στην Καλιφόρνια προχωρά στην αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών των Δημοκρατικών

Η Γερουσία της Καλιφόρνιας πρόκειται να ψηφίσει την Πέμπτη τους νέους πολιτικούς χάρτες που αποσκοπούν να δώσουν στους Δημοκρατικούς επιπλέον πέντε έδρες στο Κογκρέσο, αντισταθμίζοντας το κομματικό πλεονέκτημα το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζει να αποκομίσει από το σχέδιο αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας.

Οι Δημοκρατικοί της Καλιφόρνιας, με επικεφαλής τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, πιέζουν για την ταχεία έγκριση του σχεδίου αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών στο κοινοβούλιο του Σακραμέντο μέχρι την Παρασκευή, ώστε να προλάβουν να το συμπεριλάβουν στο ψηφοδέλτιο για τις ειδικές εκλογές της 4ης Νοεμβρίου.

Ο Νιούσομ επιδιώκει τελικά την υποστήριξη των ψηφοφόρων για το σχέδιό του, παραγκωνίζοντας ένα νομοσχέδιο του Τέξας που υποστηρίζεται από τον Τραμπ και έχει ως στόχο να μετατρέψει πέντε έδρες των Δημοκρατικών σε έδρες των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα νέα όρια των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας θα τεθούν σε ισχύ χωρίς την έγκριση των ψηφοφόρων, αν και οι Δημοκρατικοί έχουν δεσμευτεί να τα αμφισβητήσουν στο δικαστήριο.

Το μέτρο του Τέξας ξεπέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο την Τετάρτη, όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων του κράτους στο Ώστιν το ενέκρινε με 88-52 ψήφους κατά κόμμα. Τώρα η Βουλή και η Γερουσία του Τέξας, που ελέγχονται και οι δύο από τους Ρεπουμπλικάνους, πρέπει να συμβιβάσουν τις δύο εκδοχές του νομοσχεδίου πριν αυτό υποβληθεί στον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος δήλωσε ότι θα το υπογράψει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, έχουν αναγνωρίσει ανοιχτά ότι η προσπάθεια του Τέξας αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτικής τους επιρροής, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μικρής πλειοψηφίας του κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026. Οι εκλογές αυτές ήδη διαμορφώνονται ως μια σκληρή μάχη.

Οι Δημοκρατικοί και οι οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα υποστηρίζουν ότι ο νέος χάρτης του Τέξας αποδυναμώνει περαιτέρω την εκλογική δύναμη των ισπανόφωνων και των μαύρων ψηφοφόρων, παραβιάζοντας τον ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει την αναδιαμόρφωση των πολιτικών ορίων με βάση τη φυλετική ή εθνοτική διάκριση.

Με την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών στα μέσα της δεκαετίας, και οι δύο πλευρές παραβιάζουν την παραδοσιακή πολιτική συνήθεια να αλλάζουν οι πολιτικοί χάρτες κάθε 10 χρόνια, μετά την απογραφή των ΗΠΑ, προκειμένου να προσαρμοστούν στις δημογραφικές αλλαγές.