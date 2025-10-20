Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, σκοπεύει να παραγγείλει επιπλέον 15 μαχητικά αεροσκάφη F-35 από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, όπως ανέφερε τη Δευτέρα το Der Spiegel, επικαλούμενο εμπιστευτικά έγγραφα που συντάχθηκαν για την επιτροπή προϋπολογισμού του κοινοβουλίου.

Η συμπληρωματική προμήθεια εντάσσεται στα στρατιωτικά έργα, με τους σχεδιαστές να εκτιμούν ότι ο προϋπολογισμός για τα νέα αεροσκάφη θα ανέλθει σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Γερμανία έχει ήδη παραγγείλει 35 αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη για να αντικαταστήσει τον στόλο των 85 παλαιών μαχητικών Tornado, τα οποία πρόκειται να παροπλιστούν. Τα F-35 έχουν σχεδιαστεί για να διαδεχθούν τα Tornado στον ρόλο τους, μεταφέροντας αμερικανικές πυρηνικές βόμβες που είναι αποθηκευμένες στη Γερμανία, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το Βερολίνο είχε προηγουμένως αρνηθεί σχέδια για την απόκτηση επιπλέον 15 F-35 τον Ιούλιο, αλλά ένας σημαντικά διευρυμένος αμυντικός προϋπολογισμός έχει έκτοτε δημιουργήσει μεγαλύτερο περιθώριο για αγορές όπλων. Εκείνη την εποχή, μια στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η ιδέα της απόκτησης 15 επιπλέον F-35 ήταν μέρος προηγούμενων συζητήσεων.

Οποιαδήποτε απόφαση για την αγορά περισσότερων F-35 θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες εντάσεις μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, οι οποίες έχουν διαφωνήσει για το προβληματικό έργο τους στα γαλλικά μαχητικά FCAS ή SCAF.