Η Γερμανία κατηγορεί Αμερικανό πολίτη για παροχή στρατιωτικών πληροφοριών στην Κίνα

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές κατηγόρησαν έναν Αμερικανό υπήκοο για παροχή ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών των ΗΠΑ στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψή του στη Φρανκφούρτη.

Όπως μετέδωσε το Politico, ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Μάρτιν Ντ., πρώην συνεργάτης του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δράση ως πράκτορας ξένων μυστικών υπηρεσιών σε μια «ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση».

Η απαγγελία κατηγοριών κατατέθηκε στο Σώμα Ασφάλειας του Ανώτατου Περιφερειακού Δικαστηρίου του Κόμπλεντς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μάρτιν Ντ. εργάστηκε για έναν πολιτικό ανάδοχο του τομέα της άμυνας από το 2017 έως την άνοιξη του 2023 και, από το 2020, ήταν τοποθετημένος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία. Το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, προσέγγισε επανειλημμένα αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης και προσφέρθηκε να παραδώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν για πρώτη φορά τον ύποπτο τον Νοέμβριο του 2024 στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας.

Η σύλληψή του έγινε πρωτοσέλιδο στις διεθνείς εφημερίδες, με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι είχε προσπαθήσει να πουλήσει μυστικές πληροφορίες από αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε γερμανικό έδαφος. Από τότε παραμένει σε προφυλάκιση.