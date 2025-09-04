Στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία στέκεται σε ανάλυσή του το SkyNews, τονίζοντας ότι παρότι πολλές από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους, ο κίνδυνος για το Παρίσι, όπως και για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεγαλύτερος.

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο οποίος σχεδιάζει να επιβάλει περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους 44 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν γενικό πάγωμα των δαπανών και κατάργηση δύο δημόσιων αργιών, φαίνεται να οδεύει προς την έξοδο.

Οι ομάδες της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο αρνούνται να υποστηρίξουν τον Φρανσουά Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε. Εάν αναγκαστεί να παραιτηθεί, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πιθανότατα θα ανταποκριθεί προσπαθώντας να τον αντικαταστήσει, αφού αρνήθηκε να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του το 2027.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ότι το συνολικό χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας είναι υπερβολικά υψηλά, αλλά διαφωνούν ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μειωθούν και ως προς το ποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος.

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανήλθε σε 3,35 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους, τον Μάρτιο, δηλαδή στο 114% του ΑΕΠ.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται σήμερα στο 5,8% - δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο του 3% που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σχέδια της κυβέρνησης Μπαϊρού στοχεύουν στη μείωση αυτού του ποσοστού στο 4,6% το 2026.

Ωστόσο, ο Προϋπολογισμός αυτός θα καταργηθεί, κατά πάσα πιθανότητα, εάν η κυβέρνηση πέσει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών έθεσε το ενδεχόμενο η Γαλλία να χρειαστεί να ζητήσει βοήθεια από το ΔΝΤ, εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να βάλει τάξη στα οικονομικά της.

Η αυξανόμενη αίσθηση κρίσης έχει ήδη συνυπολογιστεί στις τιμές, όπως δείχνει η τρέχουσα πώληση ομολόγων, αλλά είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από την κατάρρευση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η παρέμβαση της ΕΚΤ, μέσω δανείου, θα ήταν πιο πιθανή από τη βοήθεια του ΔΝΤ σε περίπτωση που οι αποδόσεις αυξηθούν σημαντικά και η Γαλλία δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της.