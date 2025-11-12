Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να ψηφίσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού

Οι Γάλλοι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν σήμερα, Τετάρτη, υπέρ της αναστολής της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους προχωρούν μέσα σε ένα πολιτικά εύθραυστο περιβάλλον που απειλεί τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης.

Οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, που άφησαν τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία. Η αστάθεια αυτή οδήγησε ήδη στην ανατροπή του πρώην πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ κατά τη διάρκεια των περσινών δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων.

Η αναταραχή παρακολουθείται στενά από επενδυτές και ευρωπαϊκούς εταίρους, καθώς η Γαλλία – που έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς μέσα σε δύο χρόνια – παλεύει να περιορίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα της ευρωζώνης.

Ακόμη κι αν εγκριθεί το άρθρο που προβλέπει την αναστολή της μεταρρύθμισης, θα χρειαστεί να εγκριθεί συνολικά και ο νόμος για την κοινωνική ασφάλιση σε μεταγενέστερη ψηφοφορία ώστε η απόφαση να τεθεί σε ισχύ.

Μετά από δύσκολη εκκίνηση, η δεύτερη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνύ φαίνεται να αποδίδει, καθώς κατάφερε να περάσει τμήματα του προϋπολογισμού μέσω παραχωρήσεων προς άλλα κόμματα.

Η πιο σημαντική παραχώρηση ήταν προς τους Σοσιαλιστές, που αποτελούν κρίσιμο μπλοκ στήριξης: συμφωνήθηκε αναστολή του σχεδίου Μακρόν για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

Η αναστολή διατηρεί το ελάχιστο όριο συνταξιοδότησης στα 62 έτη και εννέα μήνες τουλάχιστον έως τις προεδρικές εκλογές του 2027 - μια απόφαση δύσκολη για τους υποστηρικτές του Μακρόν, αλλά σωτήρια για την κυβέρνηση Λεκορνύ.

«Τρεισήμισι εκατομμύρια Γάλλοι θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Αποδεικνύουμε ότι η επιλογή του διαλόγου αποδίδει», δήλωσε η βουλευτής των Σοσιαλιστών Μελανί Τομάν.

Ωστόσο, οι παραχωρήσεις στα συντάξιμα και οι περικοπές δαπανών αναμένεται να υπονομεύσουν τον στόχο της κυβέρνησης για μείωση του ελλείμματος κατά 30 δισ. ευρώ, ενώ δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη νέα εκτίμηση για τα δημοσιονομικά.

Παρά τις αβεβαιότητες, τα γαλλικά επιτόκια δανεισμού έχουν υποχωρήσει, καθώς μειώθηκαν οι φόβοι για νέα κυβερνητική κρίση.

Ωστόσο, η θεσμοθέτηση της αναστολής δεν εγγυάται πολιτική σταθερότητα. Οι Αριστεροί σύμμαχοι (Οικολόγοι, Κομμουνιστές) εμφανίζονται διχασμένοι, ενώ η άκρα δεξιά και η ριζοσπαστική αριστερά συνεχίζουν να πιέζουν για πρόωρες εκλογές.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης δεν αποτελεί καλή είδηση για την οικονομία, ωστόσο το κόμμα του Μακρόν θα απόσχει αντί να την καταψηφίσει, ώστε να διατηρηθεί η κυβέρνηση στη θέση της.

«Είμαστε ρεαλιστές ως προς το γεγονός ότι η αναστολή αυτή δεν είναι καλή είδηση για την οικονομία της Γαλλίας», ανέφερε ο Ατάλ στο κοινοβούλιο.