Η Γαλλία κατάσχεσε ρωσικό «σκιώδες» δεξαμενόπλοιο, ύποπτο για τα drones που έκλεισαν το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Το γαλλικό ναυτικό ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι Aρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Boracay, το οποίο φέρει τη σημαία του Μπενίν και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις από τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας.

«Μετά από υποψία παράβασης από το πλοίο Boracay, υποβλήθηκε αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία στο Μπρεστ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό σε δήλωση προς το Reuters. Η Βρετανία και η ΕΕ επέβαλαν ξεχωριστές κυρώσεις στο πετρελαιοφόρο τον Οκτώβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic, το πετρελαιοφόρο έφυγε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ στις 20 Σεπτεμβρίου. Πλέοντας στη Βαλτική Θάλασσα και πάνω από τη Δανία, εισήλθε στη Βόρεια Θάλασσα και διέσχισε τη Μάγχη προς τα δυτικά.

BREAKING:



France has seized the shadow tanker PUSHPA off the coast of France.



It’s suspected of launching drones that closed down Copenhagen Airport a week ago pic.twitter.com/0n2VoEkayr — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Η ΕΕ δήλωσε ότι το πλοίο συνδέεται με τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου «ενώ εφαρμόζει παράτυπες και υψηλού κινδύνου πρακτικές ναυτιλίας».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι το πλοίο «συμμετείχε σε δραστηριότητα με σκοπό ή αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας... ή την απόκτηση οφέλους από ή την υποστήριξη της κυβέρνησης της Ρωσίας» στη μεταφορά πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που προέρχονταν από τη Ρωσία από τη Ρωσία προς τρίτη χώρα.

Το πλοίο, το οποίο άλλαξε το όνομά του σε Boracay ή, σε ορισμένες βάσεις δεδομένων ναυτιλίας, σε Pushpa τον Δεκέμβριο του 2024, ονομαζόταν προηγουμένως Kiwala. Τα πλοία διατηρούν τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης IMO, αλλά αλλάζουν ονόματα.

Η Εσθονία απελευθέρωσε το Kiwala τον Απρίλιο του 2025, αφού το είχε κατακρατήσει για πλεύση χωρίς έγκυρη σημαία χώρας. Το πλοίο ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου, τα οποία έχουν άγνωστη ιδιοκτησία και ασφάλιση και είναι συνήθως άνω των 20 ετών.

Το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου, που ναυπηγήθηκε το 2007, βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Γαλλίας στον Ατλαντικό, κοντά στο Saint Nazaire.

Πηγές: France 24, Reuters