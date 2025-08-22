Πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ευρωπαϊκών δυνάμεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Μόλις είχαμε μια σημαντική τηλεδιάσκεψη με τους συναδέλφους μου, τον Ντέιβιντ Λάμι, τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, και την Κάγια Κάλας, με τον Ιρανό ομόλογό μας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις κατά του Ιράν που ετοιμαζόμαστε να επαναφέρουμε» έγραψε ο Μπαρό στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματία, αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα στις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν», δήλωσε από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών μετά από συνομιλίες με τους Βρετανούς και Γάλλους ομολόγους του καθώς και με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

«Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και το Ιράν πρέπει να εμπλακεί ουσιαστικά προκειμένου να αποφύγει την ενεργοποίηση της διαδικασίας ‘snapback’. Ήμασταν σαφείς ότι δεν θα αφήσουμε να λήξει η δυνατότητα επαναφοράς των κυρώσεων, εκτός εάν υπάρξει μια επαληθεύσιμη και διαρκής συμφωνία», έγραψε ο Γιοχάν Βάντεφουλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι Ευρωπαίοι έχουν δώσει εντολή στους πολιτικούς τους διευθυντές να συναντηθούν με Ιρανούς ομολόγους την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες αποσκοπούσαν στον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας τον Ιούνιο.

Έκτοτε, οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας δεν έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, παρά τη δήλωση του επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, ότι οι επιθεωρήσεις παραμένουν απαραίτητες.