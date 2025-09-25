Μετά το σοκ της μαζικής ρωσικής επίθεσης με drones, η οποία κατέστρεψε την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο τον περασμένο μήνα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν περίμενε τα επίσημα διπλωματικά κανάλια για να επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήρε απευθείας τον Τραμπ τηλέφωνο. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, του είπε: «Ορίστε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ότι ο Πούτιν δεν τηρεί τον λόγο του.»

Το γεγονός ότι η φον ντερ Λάιεν και ο Τραμπ μιλούν απευθείας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η ΕΕ φοβόταν ότι είχε μείνει στο περιθώριο, αναφέρει το Politico.

Όμως κάτι άλλαξε από τον Ιούνιο και μετά, και οι δύο ηγέτες βρίσκονται πλέον σε τακτική επικοινωνία.

Η απροσδόκητα σκληρή αλλαγή τόνου του Τραμπ προς τον Πούτιν την Τρίτη - παρουσιάζοντας τη Ρωσία ως «χάρτινη τίγρη», ήρθε μετά από συνομιλίες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τη φον ντερ Λάιεν.

«Πιο ισχυρή από όλους αυτούς τους τύπους»

Όταν η φον ντερ Λάιεν ταξίδεψε στην Ασία τον Ιούλιο για συνόδους με την Ιαπωνία και την Κίνα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έστειλαν σήμα ότι ήθελαν να επιταχύνουν τις συνομιλίες. Κατά την επιστροφή της ήταν ο Τραμπ που πήρε ο ίδιος το τηλέφωνο, επιβεβαίωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

«Γιατί δεν έρχεσαι στη Σκωτία να κάνουμε τη συμφωνία;» ρώτησε ο Τραμπ. Και εκείνη πήγε.

Στην επόμενη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, με τη φον ντερ Λάιεν περιστοιχισμένη από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ αστειεύτηκε δημόσια: «Νομίζω ότι μπορεί να είσαι πιο ισχυρή από όλους αυτούς τους τύπους στο τραπέζι.»

Το τίμημα

Η προσέγγιση της φον ντερ Λάιεν στη ρύθμιση της Big Tech έχει δεχθεί επικρίσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από πολλές χώρες.

«Δεν είναι η μόνη φυσικά. Έχω την αίσθηση ότι μιλάει συνεχώς με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε», πρόσθεσε ο πρώτος αξιωματούχος.

Αλλά με τη φον ντερ Λάιεν είναι διαφορετικά. Τηλεφωνεί μόνο όταν πρέπει.

Στο τέλος, όμως, το να είσαι «φίλος» του Τραμπ σε πάει μόνο μέχρι ένα σημείο. «Θα κάνει πάντα αυτό που θέλει», παραδέχτηκε ο αξιωματούχος.