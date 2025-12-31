Η Φινλανδία κατάσχεσε πλοίο για πρόκληση ζημιών σε υποβρύχιο καλώδιο - Υπό κράτηση 14 μέλη του πληρώματος

Οι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν την Τετάρτη ένα φορτηγό πλοίο με την ονομασία Fitburg, αφού υπήρξαν υποψίες ότι είχε προκαλέσει ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου.

Το πλοίο έπλεε υπό τη σημαία του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Είχε αποπλεύσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα στο Ισραήλ, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας MarineTraffic, σύμφωνα με το Reuters.

Ακόμη, σημειώνεται ότι 14 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υπό κράτηση, στο πλαίσιο έρευνας για βαριά δολιοφθορά και διατάραξη τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με πηγές, το πλήρωμα αποτελείται από Ρώσους, Γεωργιανούς, Καζάκους και Αζέρους.

Ελικόπτερο της φινλανδικής ακτοφυλακής προσέγγισε το πλοίο εντός της φινλανδικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και διαπίστωσε ότι η αλυσίδα της άγκυρας βρισκόταν στη θάλασσα ενώ το πλοίο ήταν εν κινήσει.

«Η Φινλανδία είναι προετοιμασμένη για διάφορα είδη προκλήσεων ασφαλείας και ανταποκρινόμαστε σε αυτές όπως απαιτείται», έγραψε ο Στουμπ στο X, έπειτα από την επιθεώρηση που είχαν πραγματοποιήσει η φιλανδικές αρχές στο πλοίο νωρίτερα.

Οι χώρες της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής μετά από μια σειρά διακοπών ρεύματος, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και αγωγών φυσικού αερίου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.