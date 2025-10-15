Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο σύστημα αντι-drone έως το 2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την Πέμπτη τη δημιουργία μιας νέας αντι-drone πρωτοβουλίας, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική έως το τέλος του 2027.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι «ήρθε η ώρα η Ευρώπη να χτίσει έναν τοίχο drones» για την προστασία της ανατολικής της πτέρυγας, λίγες ώρες μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Η ιδέα εξελίχθηκε στη συνέχεια σε μια ευρύτερη «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αμυντικής Προστασίας από Drones», που προβλέπει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αντι-drone συστημάτων, με στόχο να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των κρατών-μελών της ΕΕ.

Η πρόταση, που θα ενταχθεί σε έναν «οδικό χάρτη» αμυντικής πολιτικής και θα παρουσιαστεί την Πέμπτη, προβλέπει ότι οι νέες αντι-drone δυνατότητες θα φτάσουν σε αρχική επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του επόμενου έτους και θα είναι πλήρως λειτουργικές μέχρι το τέλος του 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του εγγράφου.