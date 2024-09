Reuters, BBC

Γεγονός είναι, από το απόγευμα της Παρασκευής, ο θάνατος του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα μετά από αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Βηρυτό. Το ενδιαφέρον τόσο του Ισραήλ, όσο και των δυτικών επικεντρώνονται στην ενδεχόμενη αντίδραση του Λιβάνου ή και του Ιράν, με τις ΗΠΑ να διαμηνύουν προς κάθε κατεύθυνση, μέσω του Λόιντ Όστιν, ότι δεν θα επιτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, επιβεβαίωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/9) τον θάνατο του αρχηγού της, Χασάν Νασράλα, έπειτα από αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Βηρυτό το απόγευμα της Παρασκευής (27/9). Το Ιράν εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ισραήλ, λέγοντας πως «θα το πληρώσει» καθώς και ότι το έργο του Νασράλα θα συνεχιστεί παρά το θάνατό του, ενώ ο Αλί Χαμενέι καλεί τον μουσουλμανικό κόσμο να ταχθεί στο πλευρό των τρομοκρατών του Λιβάνου.

«Ο Χασάν Νασράλα δεν θα τρομοκρατεί πλέον τον κόσμο» είναι η ανακοίνωση των IDF στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world. — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

Το Ισραήλ γνώριζε επί μήνες πριν από το χτύπημα στη Βηρυτό για τη θέση του αρχηγού της Χεζμπολάχ, και η απόφαση να χτυπηθεί ελήφθη αυτή την εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ πίστευε ότι το παράθυρο ευκαιρίας για να τον εξουδετερώσει θα έκλεινε, όπως αναφέρουν τρεις ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι της άμυνας στους New York Times.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι λέει ότι η εξουδετέρωση του επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, κάνει τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Ωστόσο, «δεν έχει τελειώσει, η Χεζμπολάχ έχει περισσότερες δυνατότητες», αναφέροντας ότι μαχητικά αεροσκάφη πλήττουν την τρομοκρατική οργάνωση σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Πηγή: AP Photo/Hussein Malla

Ειδικότερα, ο Νασράλα στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο κύριο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ γνωστό ως Ντάχιε. Σύμφωνα με τις IDF, το αρχηγείο είναι υπόγειο, κάτω από κτίρια κατοικιών. Όσο για το χτύπημα, «διεξήχθη ενώ τα κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ βρίσκονταν στο αρχηγείο τους και συμμετείχαν στον συντονισμό τρομοκρατικών ενεργειών κατά των πολιτών του κράτους του Ισραήλ».

Ισραηλινά ΜΜΕ είχαν μεταδώσει την Παρασκευή (27/9) ότι ο Νασράλα είχε χάσει τη ζωή του ενώ πηγή προσκείμενη στην τρομοκρατική οργάνωση διαβεβαίωνε ότι ο Νασράλα είναι σώος. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times of Israel, το Σάββατο (28/9) το πρωί, πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ είχε αναφέρει ότι η επικοινωνία με τον Νασράλα είχε «χαθεί» από την Παρασκευή (27/9) το βράδυ, αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι τον «εξουδετέρωσε» σε ένα χτύπημα στο προπύργιο της οργάνωσης στη νότια Βηρυτό.

«Η επικοινωνία με τον Σαγιέντ Χασάν Νασράλα έχει χαθεί από το βράδυ της Παρασκευής», λέει η πηγή, ζητώντας ανωνυμία και δίχως να επιβεβαιώσει εάν ο Νασράλα έχει σκοτωθεί. Κατά πληροφορίες, τη ζωή του έχασαν, ακόμη, η κόρη του, Ζαϊνάμπ, ο διοικητής του Νοτίου Μετώπου της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι, καθώς και άλλοι διοικητές.

Πηγή: AP Photo/Hassan Ammar

Το Ισραήλ δεν έχει εξαντλήσει τα μέσα που διαθέτει με την εξάλειψη του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Σάγεντ Χασάν Νασράλα, υπογράμμισε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί. Όπως δήλωσε, «δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Το μήνυμα είναι απλό: όποιον απειλεί τους πολίτες του Ισραήλ, ξέρουμε πώς θα τον φτάσουμε».

Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν πυρά, νεκρός είναι επίσης ο επικεφαλής της Χαμάς στη νότια Συρία. Tις τελευταίες ώρες, πλήθος κόσμου σπεύδει να απομακρυνθεί από τη Βηρυτό, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία εντός της χώρας του, με αυξημένα μέτρα προστασίας.

⭕️ The IDF conducted a precise strike on the Central Headquarters of the Hezbollah terrorist organization, embedded under residential buildings in the heart of the Dahieh in Beirut. pic.twitter.com/BH0f62otvU — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2024

Οι αποθήκες βρέθηκαν στο στόχαστρο των ισραηλινών αεροπορικών δυνάμεων καθώς, σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ έχει αποθήκες με όπλα στα υπόγεια κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Μάλιστα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν προαναγγείλει αργά την Παρασκευή (27/9) το βράδυ ότι θα βομβάρδιζαν τρεις αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει διαψεύσει πως αποθηκεύει όπλα σε συγκροτήματα κατοικιών.

Additional Documentation following the Israeli Strikes moments ago on the Dahieh Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/UXewHCGEAX — OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2024

Ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χάρτη που έδειχνε την τοποθεσία των τριών κτιρίων που αποτελούσαν στόχους, καλώντας τους περίοικους σε ακτίνα 500 μέτρων να εγκαταλείψουν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, ισχυρές εκρήξεις χτύπησαν τη συγκεκριμένη συνοικία.

The IDF calls on the residents of neighborhoods in the Dahieh of Beirut to move away from Hezbollah assets and facilities.



We will continue operating to precisely dismantle Hezbollah’s offensive capabilities. Hezbollah has strategically embedded weapons in civilian areas,… https://t.co/OCM3cx9TjS — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

Νετανιάχου: Καμπή που θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων ο θάνατος του Νασράλα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι η εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ήταν μια ιστορική καμπή που θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ωστόσο ταυτόχρονα τους Ισραηλινούς ότι έρχονται «δύσκολες ημέρες».

«Ο Νασράλα δεν ήταν ένας τρομοκράτης, ήταν ο τρομοκράτης» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου. «Η εξόντωση του Νασράλα ήταν ένα αναγκαίο βήμα για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει, την επιστροφή των κατοίκων του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους και την αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή για τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι ο θάνατος του Χασάν Νασράλα θα επισπεύσει και την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που πραγματοποίησε η παλαιστινιακή Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας (…) Αν κάποιος έρθει να σε σκοτώσει, σήκω και σκότωσέ τον πρώτος», είπε.

Με τον θάνατο του Νασράλα «κανονίσαμε τους λογαριασμούς μας» με έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος «για τον φόνο αμέτρητων Ισραηλινών και πολλών πολιτών άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων ήταν εκατοντάδες Αμερικανοί και δεκάδες Γάλλοι», συνέχισε, αναφερόμενος στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βηρυτό το 1983.

Τα σενάρια για την απάντηση του Ιράν

Επί ημερών Νασράλα η χρηματοδότηση και ο εξοπλισμός της σιιτικής οργάνωσης πολλαπλασιάστηκε από την Τεχεράνη και ο ηγέτης της κατάφερε να κάνει και τις εσωτερικές αντιδράσεις, τις εντός Λιβάνου, να καμφθούν φέρνοντας τα τελευταία χρόνια τον πολιτικό βραχίονα της Χεζμπολάχ σε θέση απόλυτου ρυθμιστή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ είναι κυβερνητικός εταίρος για την κυβέρνηση του Λιβάνου και χωρίς τη στήριξη Νασράλα είναι δεδομένο πως κανένας δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει μία χώρα που βιώνει συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης από το 2020 και μετά.

Ο Νασράλα κατάφερε επίσης να εδραιώσει τον Λίβανο ως τον μόνο αξιόπιστο εταίρο της Τεχεράνης στην περιοχή κόβοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κονδύλια με τα οποία το Ιράν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90 στήριζε και τη Χαμάς στη Γάζα. Ο Νασράλα κατάφερε να πείσει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης πως ο δικός του τρόπος είναι πολύ πιο αποδοτικός από τις ρουκέτες Κασάμ που κατασκευάζει η Χαμάς με ελάχιστα μέσα και έφτασε σε σημείο να θεωρείται και αναγκαίος από τους Αγιατόλαχ του Ιράν αν και δεν συμφωνούσε πάντοτε μαζί τους.

Ο θάνατος του Νασράλα είναι ακόμη μία νίκη σε πολλαπλά επίπεδα για το Ισραήλ αλλά αυτό που ο Νασράλα δημιούργησε, μία κραταιά Χεζμπολάχ, είναι δεδομένο πως δεν έχει ακόμη πεθάνει. Το Ισραήλ έχει απόλυτη επίγνωση πως το παραπάνω είναι αληθές και για αυτόν ακριβώς το λόγο σήμερα υπάρχουν πολύ έντονες πιέσεις εντός και εκτός της Κυβέρνησης προς τον Νετανιάχου να επιταχύνει ακόμη περισσότερο μία χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο προκειμένου να εξασφαλιστεί πως η Χεζμπολάχ θα αποδυναμωθεί σε βαθμό που για τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα αποτελεί άμεση απειλή.

Το Τελ Αβίβ γνωρίζει πως δεν είναι δυνατό να «εκριζώσει» την σιιτική – φιλοϊρανική οργάνωση από την περιοχή αλλά σήμερα μπορεί να φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον αιμοδότη της, την Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει επιλογή να αποχωρήσει από τις προκλήσεις και την ένταση και να θέσει ως στόχο την ανασύνταξη της Χεζμπολάχ ή μπορεί να ακολουθήσει τις ακραίες φωνές, όπως αυτές από τους φρουρούς της Επανάστασης που μιλούν για ολοκληρωτικό πόλεμο, και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο και το «πολύτιμο» πυρηνικό του πρόγραμμα. Το Ισραήλ με την θέση που έχει σήμερα σχεδόν έναν χρόνο από το «Μαύρο Σάββατο» και την 7η Οκτωβρίου ίσως να θέλει περισσότερο την δεύτερη επιλογή καθώς με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει για πρώτη φορά στα 76 χρόνια της ύπαρξής του να ρίξει στα «γόνατα» το μόνο μεγάλο του εχθρό.

Το καθεστώς στην Τεχεράνη φαίνεται πως ακόμη αμφιταλαντεύεται καθώς η ύπαρξη της Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ έχει «υπηρετήσει» με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Ιράν. Η θυσία της σιιτικής οργάνωσης μετά και την ολοκληρωτική καταστροφή στη Γάζα θα αφήσει το Ιράν «γυμνό» επιρροής και αυτό όσο ακραίο κι αν είναι το θεοκρατικό καθεστώς δεν μπορεί να το επιτρέψει.

Η επιλογή προσώπου που θα διαδεχθεί το Νασράλα αλλά και οι ήττες – μαθήματα από το Ισραήλ τις τελευταίες 10 ημέρες ίσως να δώσουν τον απαραίτητο χρόνο στην Τεχεράνη να ανασυντάξει με διαφορετικό πολύ πιο επικίνδυνο τρόπο όλες της τις δυνάμεις.

«Όσο το δυνατό πιο σύντομη η χερσαία επέμβαση»

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό καθημερινά και είναι μεταξύ των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε.

Την ώρα που οι διεθνείς πιέσεις να αποτραπεί χερσαία επέμβαση και κλιμάκωση εντείνονται, κυβερνητικές πηγές στο Τελ Αβίβ αναφέρουν ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, θα συνεχιστούν ώστε «οι εκτοπισμένοι Ισραηλινοί να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ που στόχευσε εκ νέου το λιμάνι της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, υποστήριξε ότι έφτασε βαθύτερα χρησιμοποιώντας πυραύλου Fadi 1», πλήττοντας την Ιλανίγια, της Τιβεριάδας.

Τουλάχιστον 800 νεκροί, πάνω από 5.000 τραυματίες και 200.000 εκτοπισμένοι, είναι ο απολογισμός ενώ οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, με βάση και το σχέδιο Γαλλίας και Αμερικής, πέφτουν για την ώρα στο κενό.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 72 ώρες, σύμφωνα με το Reuters. Η συντριπτική πλειοψηφία – περίπου το 80% – είναι Σύροι και οι υπόλοιποι Λιβανέζοι. «Περνούν από μια χώρα σε πόλεμο σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σύγκρουση κρίσης εδώ και 13 χρόνια», λέει ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Συρία, Γκονζάλο Βάργκας Γιόσα.

Περίπου 70.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί από τα βόρεια της χώρας από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα, πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Μπάιντεν: «Μέτρο δικαιοσύνης» ο θάνατoς του Νασράλα

Η εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από πλήγμα του ισραηλινού στρατού κοντά στη Βηρυτό είναι «ένα μέτρο δικαιοσύνης» για τα πολλά θύματά του, μεταξύ των οποίων είναι και χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες, Ισραηλινοί και Λιβανέζοι, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν να ενισχύσει τις αμυντικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ως μέτρο αποτροπής κάποιας επίθεσης και για να μειωθεί ο κίνδυνος ενός ευρύτερου πολέμου.

Επανέλαβε τέλος ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Γάζα και στον Λίβανο με διπλωματικά μέσα. Ο Μπάιντεν δεν σχολίασε τη δήλωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που είπε ότι θα εκδικηθεί τον θάνατο του Νασράλα.

Νωρίτερα, ο Χαμενεΐ, κηρύσσοντας πενθήμερο πένθος στο Ιράν για τον θάνατο του Νασράλα, είπε ότι «το αίμα του μάρτυρα δεν θα μείνει χωρίς εκδίκηση» και ότι άλλοι θα ακολουθήσουν τη δική του πορεία.

Λόιντ Όστιν: Θα αποτρέψουμε την επέκταση της σύγκρουσης

Άμεσα αντέδρασαν οι ΗΠΑ στα απειλητικά μηνύματα και τις προειδοποιήσεις του Ιράν, που διεμήνυσε μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα ότι το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν εταίρους και αντιπροσώπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να επεκτείνουν τη σύγκρουση» τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ύστερα από συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

«Μίλησα δύο φορές, την Παρασκευή, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για τα γεγονότα στο Λίβανο. Εξέφρασα την πλήρη υποστήριξή μου στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του έναντι των τρομοκρατικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Τόνισα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν εταίρους και αντιπροσώπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να επεκτείνουν τη σύγκρουση. Κατέστησα σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε ετοιμότητα για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην περιοχή και είναι προσηλωμένες στην υπεράσπιση του Ισραήλ» τόνισε ο Όστιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I spoke twice with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant yesterday about events in Lebanon. I expressed my full support for Israel’s right to defend itself and its people against Iranian backed terrorist groups. I stressed that the United States is determined to prevent Iran… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 28, 2024

Την πεποίθηση πως η δολοφονία του Νασράλα δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλο ρήγμα στη δομή της Χεζμπολάχ, εξέφρασε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη του δήλωση μετά τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού. Ο Χαμενεΐ, που έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος με αυξημένη ασφάλεια, τόνισε ότι «το Ισραήλ θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στην ισχυρή δομή της Χεζμπολάχ», χωρίς να αναφέρεται ευθέως στη δολοφονία του Νασράλα.

«Οι σιωνιστές εγκληματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ μικροί και δεν μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στην ισχυρή δομή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Όλες οι δυνάμεις αντίστασης στην περιοχή στέκονται στο πλευρό της Χεζμπολάχ» είπε ο Ιρανός ηγέτης, προσθέτοντας πως «η μοίρα αυτής της περιοχής θα αποφασιστεί από τις δυνάμεις αντίστασης, με επικεφαλής τη Χεζμπολάχ... ο Λίβανος θα κάνει τον κακό και απόκληρο εισβολέα να μετανιώσει για τις πράξεις του».

Επεσήμανε, ακόμα, ότι «η κυρίαρχη τρομοκρατική συμμορία του σιωνιστικού καθεστώτος δεν έχει πάρει μάθημα από τον εγκληματικό πόλεμο που διεξάγεται εδώ και ένα χρόνο στη Γάζα», για να συμπληρώσει: «Οφείλουν όλοι οι μουσουλμάνοι να σταθούν στο πλευρό του λιβανέζικου λαού και της Χεζμπολάχ, που είναι υπερήφανοι για τις δυνατότητές τους, και να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το σφετεριστικό, άδικο και κακόβουλο καθεστώς».

BBC: Νέα δεδομένα στη Μέση Ανατολή

Νέα δεδομένα προκύπτουν στη Μέση Ανατολή, μετά τον εκτεταμένο βομβαρδισμό της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, το απόγευμα της Παρασκευής σε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης, Χασάν Νασράλα. Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, μετά τις χθεσινές επιδρομές του Ισραήλ στην Βηρυτό, ο πόλεμος έχει ήδη κλιμακωθεί.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, μαζί με άλλους διοικητές της Χεζμπολάχ, κάτι που βεβαίωσε και η τρομοκρατική οργάνωση, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν ελπίδες, ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν τουλάχιστον διατεθειμένος να συζητήσει μια πρόταση για εκεχειρία 21 ημερών. Η πρόταση προερχόταν από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία και υποστηρίχθηκε από τους σημαντικότερους δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το BBC, o Νετανιάχου δεν μίλησε τη γλώσσα της διπλωματίας κατά τη διάρκειας της 79ης συνέλευσης του ΟΗΕ, την Παρασκευή, λίγες μόνο ώρες πριν τους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ, είπε, δεν είχε άλλη επιλογή από το να πολεμήσει τους εχθρούς που επιδίωκαν την εξόντωσή του. Η Χεζμπολάχ θα ηττηθεί - και θα υπάρξει πλήρης νίκη επί της Χαμάς στη Γάζα, η οποία θα εξασφαλίσει την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων.

Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Βηρυτό που σημειώθηκε την ώρα που ολοκλήρωνε την ομιλία του στον ΟΗΕ αποτελεί εμφατικό σημάδι ότι η εκεχειρία στο Λίβανο δεν βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Ισραήλ.

Η επίθεση επιβεβαίωσε τα όσα έχει πει ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε και θα χτυπούσε τους εχθρούς του, όπου κι αν βρίσκονταν.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι δεν είχε καμία προειδοποίηση από το Ισραήλ για την επιδρομή.

Μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ τον έδειχνε σε ενα τραπέζι σε κάτι που έμοιαζε με ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη. Η λεζάντα της εικόνας ανέφερε ότι έδειχνε τη στιγμή που ενέκρινε την επιδρομή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, υπερασπίστηκε την πολιτική που ακολουθεί ο Λευκός Οίκος εδώ και μήνες. Είπε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο διαπραγμάτευσης. Αυτός ο ισχυρισμός ωστόσο μοιάζει κενός.

Στην ουσία, οι ΗΠΑ έχουν πολύ λίγους μοχλούς πίεσης εναντίον οποιασδήποτε πλευράς. Δεν μπορούν, βάσει νόμου, να συνομιλήσουν με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, καθώς χαρακτηρίζονται ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Με τις αμερικανικές εκλογές να απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες, είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ μεγαλύτερη από όσο ήδη κάνουν τον τελευταίο χρόνο.

Σημειώνεται πως, ισχυρές φωνές στην ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό ήθελαν να επιτεθούν στη Χεζμπολάχ τις ημέρες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο. Υποστήριξαν ότι θα μπορούσαν να δώσουν στους εχθρούς τους στο Λίβανο ένα αποφασιστικό χτύπημα. Οι Αμερικανοί τους έπεισαν να μην το κάνουν, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σε όλη την περιοχή αντισταθμίζουν κάθε πιθανό όφελος για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Αλλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους ο Νετανιάχου συνήθιζε να αψηφά τις επιθυμίες του προέδρου Τζο Μπάιντεν σχετικά με τον τρόπο που πολεμά το Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι παρείχε στο Ισραήλ τα αεροσκάφη και τις βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στην επιδρομή στη Βηρυτό, ο πρόεδρος Μπάιντεν, δεν έκανε κάτι ώστε να την αποτρέψει.

Η πολιτική του τον τελευταίο χρόνο, ήταν να προσπαθήσει να επηρεάσει τον Νετανιάχου, δείχνοντας αλληλεγγύη και υποστήριξη, παρέχοντας όπλα και διπλωματική προστασία.

Ο Μπάιντεν πίστευε ότι θα μπορούσε να πείσει τον Νετανιάχου όχι μόνο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολεμά το Ισραήλ, αλλά και να δεχτεί ένα αμερικανικό σχέδιο για την επόμενη μέρα που στηριζόταν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου απέρριψε την ιδέα και αγνόησε τη συμβουλή του Τζο Μπάιντεν.

Μετά την επίθεση στη Βηρυτό, ο Μπλίνκεν επανέλαβε την άποψή του ότι ένας συνδυασμός αποτροπής και διπλωματίας απέτρεψε έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αλλά καθώς τα γεγονότα ξεφεύγουν από τον έλεγχο των ΗΠΑ, δεν ακούγεται πειστικός.

Μπροστά μας βρίσκονται μεγάλες αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα, με ή χωρίς τον Νασράλα, η Χεζμπολάχ θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει το εναπομείναν οπλοστάσιό της. Θα το χρησιμοποιήσει για να προσπαθήσει να εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ ή θα συμβιβαστεί με τα γεγονότα και θα στραφεί προς διπλωματική διέξοδο;

Οι Ισραηλινοί βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις. Έχουν ήδη μιλήσει για μια χερσαία επιχείρηση εναντίον του Λιβάνου, και ενώ δεν έχουν ακόμη κινητοποιήσει όλες τις εφεδρείες που μπορεί να χρειαστούν, μια εισβολή είναι στην ατζέντα τους. Ορισμένοι στο Λίβανο πιστεύουν ότι σε έναν χερσαίο πόλεμο η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εξουδετερώσει κάποιες από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Δυτικοί διπλωμάτες, μεταξύ των οποίων και οι πιο πιστοί σύμμαχοι του Ισραήλ, ήλπιζαν να ηρεμήσουν τα πράγματα, προτρέποντας το Ισραήλ να δεχτεί μια διπλωματική λύση. Τώρα θα βλέπουν τα γεγονότα με απογοήτευση αλλά και με μια αίσθηση αδυναμίας.