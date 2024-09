Η εκτέλεση των ομήρων της Χαμάς και το αδιέξοδο που βαθαίνει

Με τακτικές ψυχολογικού πολέμου βγαλμένες απευθείας από το εγχειρίδιο του Ισλαμικού Κράτους, η Χαμάς του Γιαχία Σινουάρ στρίβει το μαχαίρι στο συλλογικό, ανοιχτό τραύμα της ισραηλινής κοινωνίας δημοσιοποιώντας βίντεο με τους γιους, τις κόρες, τα αδέλφια και συντρόφους, που επί έντεκα μήνες επιβίωσαν σε συνθήκες αιχμαλωσίας στις σήραγγες της Γάζας για δολοφονηθούν με πυροβολισμούς εξ επαφής όταν ο ισραηλινός στρατός έφτανε κοντά τους.

Καρμέλ Γκατ, Εντέν Γερουσάλμι, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο, καταβεβλημένοι αλλά ακόμα ζωντανοί, επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους κοιτώντας την κάμερα σε μονταρισμένο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς τη Δευτέρα, αφότου Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και πολλές μεγάλες πόλεις είχαν σειστεί από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και η ιστορική συνδικαλιστική ομοσπονδία Histadrut είχε κηρύξει γενική απεργία προς άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση Νετανιάχου για μία συμφωνία εκεχειρίας που θα φέρει πίσω τους εναπομείναντες ομήρους. Αυτό το βίντεο ήταν μόνο η αρχή...

Η εκτέλεση των έξι ομήρων -τουλάχιστον τρεις εκ των οποίων βρίσκονταν στη λίστα όσων θα απελευθερώνονταν στην πρώτη φάση μίας (άπιαστης) εκεχειρίας- ήλθε να διευρύνει τα ρήγματα στην κοινωνία ως προς τη στρατηγική που ακολουθείται στον πόλεμο της Γάζας, αλλά και να αναδείξει περαιτέρω της αντίρροπες δυνάμεις στους κόλπους της κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και στο πολιτικό σκηνικό ευρύτερα.

Στους δρόμους βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί, με οικογένειες ομήρων στην κεφαλή των διαδηλώσεων και την αντιπολίτευση του Γιαΐρ Λαπίντ παρούσα, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην απελευθέρωση των απαχθέντων έστω και αν αυτό δεν συνεπάγεται τη διάλυση της Χαμάς τη δεδομένη στιγμή. Η πλευρά Νετανιάχου επιμένει ότι η Χαμάς επιδίδεται σε εκβιασμό, είναι εκείνη που τορπιλίζει τις προσπάθειες εκεχειρίας και μία συμφωνία που δεν θα εξασφαλίζει τη διατήρηση του ισραηλινού στρατού στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας -το βασικό πεδίο διαφωνίας κατά τις διαπραγματεύσεις, αλλά όχι το μόνο- δεν θα εγγυάται τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ.

Αυτό το σχίσμα που βαθαίνει και κάθε αδυναμία και έκφραση διαφωνίας στην κυβέρνηση Νετανιάχου -όπως εκείνη του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ως προς το σκέλος που αφορά στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας σε αντίθεση με την ακροδεξιά πτέρυγα- επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ο ηγέτης της Χαμάς και ενορχηστρωτής της 7ης Οκτωβρίου Γιαχία Σινουάρ για να εκβιάσει μία εκεχειρία προς όφελός του.

Δεν διστάζει μπροστά σε ασύλληπτη βαρβαρότητα, και όπως η Χαμάς σφαγίασε 1.200 αμάχους, έτσι και εκτέλεσε εν ψυχρώ έξι ομήρους για να μην απελευθερωθούν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο Γιαχία Σινουάρ δεν θα «έδινε» στο Ισραήλ μία επιτυχή επιχείρηση διάσωσης που θα ανύψωνε το ηθικό των πολιτών και του στρατού του. Όπως και δεν θα «δώσει» μία εκεχειρία που δεν θα εξασφαλίζει την επιβίωση του ιδίου και της Χαμάς.

Το έγκλημα συνεχίζεται διά του ψυχολογικού πολέμου, με τη Χαμάς να επιδιώκει με υπολογισμένες κινήσεις να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει τους Ισραηλινούς που ενώ θάβουν τους νεκρούς τους βλέπουν τα πρόσωπά τους σε βίντεο να εκλιπαρούν για την απελευθέρωσή τους. Σε αντίθεση με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, οι Ισραηλινοί μπορούν να ξεσηκωθούν, να αμφισβητήσουν και να πιέσουν την ηγεσία τους. Αυτή είναι η στόχευση του Σινουάρ «μοιράζοντας» βίντεο των νεκρών ομήρων.

Λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από το αιματοκύλισμα, και ενώ ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται και το ένα «τελικό» σχέδιο εκεχειρίας διαδέχεται το άλλο εκ μέρους ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ, ο Γιαχία Σινουάρ της «Χαμάς εξωτερικού», που μετά την εξουδετέρωση Χανίγια βρέθηκε και στην κεφαλή του πολιτικού γραφείου της, απειλεί πως οι όμηροι του Ισραήλ θα «επιστρέψουν σε φέρετρα» εάν ο στρατός επιχειρήσει να τους απελευθερώσει, κρατώντας ταυτόχρονα όμηρο τον απελπισμένο, άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Όσοι φρουρούν Ισραηλινούς ομήρους στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν λάβει «νέες οδηγίες» για το πώς να δράσουν εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν, ανακοίνωσε η Χαμάς και έδωσε στη δημοσιότητα μια εικονογραφημένη αφίσα που φαίνεται να δείχνει ομήρους υπό την απειλή όπλου.

Και όπως συνήθιζε ο ISIS κάποτε, κυκλοφόρησε το βράδυ της Δευτέρας ένα βίντεο της 24χρονης Εντέν Γερουσάλμι που απήχθη στο φεστιβάλ Nova και η σορός της επαναπατρίστηκε το Σαββατοκύριακο αφότου ανασύρθηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις στο τούνελ της Ράφα, όπου την δολοφόνησαν μαζί με τους άλλους πέντε ομήρους. Ανάμεσά τους ο Όρι Ντανίνο. Ένα δικό του βίντεο «επιφύλαξε» για χθες το βράδυ ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Χαμάς, και ως φαίνεται τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και των υπόλοιπων ομήρων.

Η οικογένεια της Εντέν Γερουσάλμι εξέδωσε χθες σύντομη ανακοίνωση μέσω του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, το οποίο εκπροσωπεί συγγενείς των ομήρων, κάνοντας λόγο για ένα «σοκαριστικό βίντεο ψυχολογικής τρομοκρατίας που δημοσίευσε η Χαμάς». Στο βίντεο η Εντέν, με μαύρους κύκλους στα μάτια, εκλιπαρεί την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, την επικρίνει και λέει ότι φοβάται πως θα χάσει τη ζωή της λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης. Στη συνέχεια απευθύνεται στην οικογένειά της.

Ανάλογα βίντεο είναι, εξ ορισμού, γυρισμένα υπό απειλή, πιθανώς συνιστούν έγκλημα πολέμου κατά τους εμπειρογνώμονες και οι δηλώσεις των ομήρων είναι ως επί το πλείστον υπαγορευμένες. Τα λόγια της Έντεν με τα οποία εκφράζει την αγάπη της για τους γονείς και τους δύο αδελφές της ήταν ίσως τα μόνα μη υπαγορευμένα. Η οικογένειά της έχει εγκρίνει τη δημοσίευση από τα μέσα ενημέρωσης του ακόλουθου αποσπάσματος.

Eden Yerushalmi was one of six hostages found dead in a tunnel under Gaza.



This video released by Hamas was reposted by the Hostages and Missing Families Forum.https://t.co/2bWKAPipSo pic.twitter.com/o7zfRxSuCa