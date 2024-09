Νέα προπαγανδιστικά βίντεο της Χαμάς με δύο από τους ομήρους που δολοφόνησαν

Δύο νέα προπαγανδιστικά βίντεο, στα οποία φαίνεται να μιλάνε ξεχωριστά δύο από τους έξι ομήρους που εκτέλεσαν με πυροβολισμούς πίσω από το κεφάλι, δημοσίευσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Στο πρώτο βίντεο καταγράφονται τα τελευταία λόγια της Εντέν Γιερουσάλμι, η οποία βρέθηκε νεκρή πριν από λίγες μέρες σε σήραγγα στη Ράφα, απευθύνεται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ώστε να κάνει ό,τι μπορεί για να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, υπογραμμίζοντας το εξής: «Υποφέρω και υποφέρουμε όλοι».

«Μπενιαμίν Νετανιάχου και κυβέρνηση του Ισραήλ κάντε ό,τι είναι απαραίτητο για να μας απελευθερώσετε τώρα. Υποφέρω και υποφέρουμε όλοι μας. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν και φοβόμαστε για τη ζωή μας. Φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε εδώ», λέει χαρακτηριστικά στο τελευταίο της μήνυμα.

Η όμηρος απευθύνεται στην οικογένειά της λέγοντας πως την αγαπά και καλεί τους Ισραηλινούς πολίτες να βγουν στους δρόμους για να πιέσουν τον Νετανιάχου προκειμένου να υπάρξει τελικά μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται να μιλάει ένας από τους έξι ομήρους που εκτέλεσαν με πυροβολισμούς πίσω από το κεφάλι, δημοσίευσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Πρόκειται για τον Όρι Ντανίνο, ο οποίος δηλώνει, κατ επιταγή των τρομοκρατών, «Λαέ του Ισραήλ: Μην μας παραμελείς», ενώ στο τέλος του βίντεο καταγράφεται η φράση «συμφωνία ανταλλαγής = ελευθερία και ζωή. Στρατιωτική πίεση = θάνατος και αποτυχία», ενδεικτικό της ψυχολογικής πίεσης που επιχειρεί να ασκήσει στην ισραηλινή ηγεσία και κοινωνία για να πετύχει τους στόχους της.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή της στο X, η Χαμάς δημοσίευσε χθες και άλλο προπαγανδιστικό βίντεο που απεικονίζει και τους 6 ισραηλινούς ομήρους που βρέθηκαν νεκροί.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στο Telegram, οι όμηροι επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους, μιλώντας σε μία κάμερα. Το βίντεο κόβεται και η Χαμάς προειδοποιεί ότι θα δημοσιεύσει τα «τελευταία τους μηνύματα», πριν δολοφονηθούν.

Το βίντεο τελειώνει με την απειλή ότι το μήνυμα θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ώρες.

Ισραηλινό έγγραφο δείχνει 3 από τους δολοφονημένους ομήρους στον κατάλογο εκείνων που θα απελευθερώνονταν στην 1η φάση της συμφωνίας

Η εβραϊκή εφημερίδα Yedioth Ahronoth δημοσίευσε φωτογραφία ενός εγγράφου που υποστηρίζει ότι οι όμηροι Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat και Eden Yerushalmi βρίσκονταν σε έναν κατάλογο «ανθρωπιστικών ομήρων», των οποίων το Ισραήλ ανέμενε την απελευθέρωση στην πρώτη φάση μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός-ομηρίας.

Οι τρεις ήταν μεταξύ των έξι ομήρων που δολοφονήθηκαν και βρέθηκαν από τις IDF σε σήραγγα της Γάζας το Σάββατο και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στούς σορούς των έξι ομήρων που ανέκτησε το Ισραήλ στη Γάζα, έδειξε ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν από «εξ'επαφής» πυρά «μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής πρωί», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

«Οι έξι όμηροι πυροβολήθηκαν εξ'επαφής από τρομοκράτες της Χαμάς πολλές φορές», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Σίρα Σόλομον σε ανακοίνωσή της.

«Οι θάνατοι πιθανότατα συνέβησαν περίπου 48 με 72 ώρες πριν από τη νεκροψία, δηλαδή μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής πρωί», πρόσθεσε.

Την ίδια ημέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι θα «ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς» με τη Χαμάς.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δε θέλει συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, είπε ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας την παλαιστινιακή ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση: «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας».