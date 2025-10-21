Η εκπρόσωπος του Λ. Οίκου απάντησε «η μάνα σου» σε ερώτηση για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την απάντηση που έδωσε σε ερώτηση σχετικά με την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - μια απάντηση που δύσκολα θα περίμενε κανείς από Αμερικανό αξιωματούχο.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, δημοσιογράφος της HuffPost σχολίασε ότι η επιλογή της Βουδαπέστης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εκεί υπογράφηκε η συμφωνία με την οποία η Ρωσία δεσμευόταν να μην εισβάλει στην Ουκρανία, εφόσον η τελευταία εγκατέλειπε τα πυρηνικά όπλα που είχε κληρονομήσει μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι ο μοναδικός ηγέτης εντός Ε.Ε. και ΝΑΤΟ που έχει ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό του Πούτιν. Στη συνέχεια, ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη ως τόπο της συνάντησης.

Η απάντηση της Λέβιτ ήταν απροσδόκητη: «Η μάνα σου». Λίγο αργότερα, ο Τσέουνγκ ανάρτησε την ίδια ακριβώς φράση.

Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), έγραψε: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Ρίξτε μια ματιά στο @svdate — μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

Λίγο αργότερα, η Λέβιτ ανάρτησε και ένα στιγμιότυπο οθόνης από το μήνυμα του δημοσιογράφου με την επίμαχη ερώτηση, συνοδευόμενο από τη δική της απάντηση.