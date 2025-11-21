Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαιρέσει μια λίστα με ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα, που περιλαμβάνουν από ουίσκι έως ιατρικό εξοπλισμό, από τους αμερικανικούς δασμούς, σύμφωνα με μια 27σέλιδη λίστα που είδε το POLITICO.

Ζυμαρικά, τυριά, κρασιά και αποστάγματα, καθώς και ελαιόλαδο και γυαλιά ηλίου, βρίσκονται ανάμεσα στους τομείς προτεραιότητας που η Βρυξέλλες θέλει να προστατεύσει από υψηλότερους δασμούς, μαζί με διαμάντια, εργαλεία, μεταλλικούς σωλήνες, εξαρτήματα μηχανών πλοίων, βιομηχανικό εξοπλισμό, υφάσματα, παπούτσια, καπέλα, κεραμικά και βιομηχανικά ρομπότ.

Η λίστα ολοκληρώθηκε την Παρασκευή από τις χώρες της ΕΕ και θα παρουσιαστεί στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο Τζέιμισον Γκρίρ σε συνάντηση με τους υπουργούς εμπορίου της Ένωσης τη Δευτέρα, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το POLITICO.

Αυτοί οι «ευαίσθητοι» τομείς εξαγωγών δεν καλύφθηκαν από τη συμφωνία εμπορίου που συνήφθη τον Ιούλιο μεταξύ του Τραμπ και της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Η συμφωνία, που περιγράφεται σε κοινή δήλωση τον επόμενο μήνα, εξαιρούσε ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη και γενόσημα φάρμακα, αλλά επέβαλε δασμό 15% στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές εξαγωγές, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει πλήρως τους δικούς της δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Η προσπάθεια της ΕΕ για ανακούφιση από δασμούς έρχεται τη στιγμή που ο Τραμπ απομακρύνεται από τους γενικούς δασμούς που είχε επιβάλει νωρίτερα φέτος σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μετά από σειρά εκλογικών ήττων των Ρεπουμπλικανών, στις οποίες το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης επηρέασε τους ψηφοφόρους.

Η αίτηση της ΕΕ για άρση των δασμών στα ζυμαρικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην Ιταλία, όπου η βιομηχανία πλήττεται από την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δασμούς 92% από τον Ιανουάριο σε υπόθεση αντιντάμπινγκ, επιπλέον του 15% που ισχύει ήδη — ένα επίπεδο τόσο υψηλό που ουσιαστικά απαγορεύει τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.