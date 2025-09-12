Η ΕΕ θα προτείνει την Τετάρτη το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει την Τετάρτη πρόταση για ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ την Παρασκευή.

«Το πακέτο θα στοχεύει τον στόλο των σκιωδών δεξαμενόπλοιων και τις τράπεζες της Ρωσίας και θα περιλαμβάνει περαιτέρω περιορισμούς στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε νωρίτερα η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της στο X.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε μαύρη λίστα τράπεζες σε δύο χώρες της Κεντρικής Ασίας, καθώς και ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου, αναφέρει το Reuters.