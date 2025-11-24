Η ΕΕ πιέζει τις ΗΠΑ για την εμπορική συμφωνία - Στο επίκεντρο οι δασμοί στον χάλυβα

Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να παροτρύνουν τις ΗΠΑ την Δευτέρα να εφαρμόσουν περισσότερο τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ του Ιουλίου, όπως με τη μείωση των αμερικανικών δασμών στον χάλυβα της ΕΕ και την κατάργησή τους για προϊόντα της ΕΕ όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ θα συναντηθούν με τους υπουργούς της ΕΕ αρμόδιους για το εμπόριο κατά την πρώτη τους επίσκεψη στις Βρυξέλλες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Οι υπουργοί της ΕΕ σχεδιάζουν να συζητήσουν επείγοντα εμπορικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τσιπ από την Κίνα, και να φιλοξενήσουν τους Λούτνικ και Γκριρ για 90 λεπτά κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε στα τέλη Ιουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να καταργήσει πολλούς από τους δασμούς της στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δεδομένου ότι απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων της ΕΕ, κάτι που, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ, έχει εξοργίσει την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, ενώ επιμένει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, η 27μελής ένωση επισημαίνει επίσης τα συμφωνηθέντα θέματα στα οποία επιθυμεί να δει πρόοδο, με κύρια μεταξύ αυτών τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δασμό 50% στα μέταλλα και από τα μέσα Αυγούστου τον εφαρμόζουν στο μεταλλικό περιεχόμενο 407 «παράγωγων» προϊόντων, όπως μοτοσικλέτες και ψυγεία. Τον επόμενο μήνα ενδέχεται να προστεθούν και άλλα παράγωγα προϊόντα.

Διπλωμάτες της ΕΕ αναφέρουν ότι τέτοιες ενέργειες, σε συνδυασμό με την προοπτική επιβολής νέων δασμών σε φορτηγά, κρίσιμα ορυκτά, αεροπλάνα και ανεμογεννήτριες, απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία του Ιουλίου.

«Βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη στιγμή», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Οι ΗΠΑ αναζητούν λόγους για να επικρίνουν την ΕΕ, καθώς προσπαθούμε να τις πείσουμε να εργαστούν για το χάλυβα και άλλα ανεπίλυτα ζητήματα».

Η ΕΕ επιθυμεί επιπλέον να υποβληθεί ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων της σε χαμηλούς δασμούς, όπως ίσχυαν πριν από την προεδρία Τραμπ. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κρασιά και αποστάγματα, ελιές και ζυμαρικά.

Η ΕΕ είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει τομείς πιθανής ρυθμιστικής συνεργασίας, όπως η κάλυψη αυτοκινήτων, οι προτεινόμενες αγορές ενέργειας από τις ΗΠΑ από την ΕΕ και οι κοινές προσπάθειες για την οικονομική ασφάλεια, ιδίως ως απάντηση στους ελέγχους των εξαγωγών της Κίνας.