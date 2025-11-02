Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια «ρήτρα φρένου» που θα μπορούσε να χαλαρώσει τον κλιματικό στόχο της για το 2040 στο μέλλον, εάν γίνει σαφές ότι τα δάση των χωρών δεν απορροφούν αρκετές εκπομπές CO2 για να επιτευχθεί ο στόχος, όπως δείχνει ένα προσχέδιο συμβιβαστικής πρότασης της ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να εγκρίνουν τον νέο κλιματικό τους στόχο για το 2040 στη συνάντηση των υπουργών Περιβάλλοντος στις 4 Νοεμβρίου, για να αποφευχθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να πάει με άδεια χέρια στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP30 μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες στις 6 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, με κάποιες χώρες να ανησυχούν για το κόστος στις αγωνιζόμενες εγχώριες βιομηχανίες, η ΕΕ εξετάζει διάφορες ευελιξίες και επιλογές για να χαλαρώσει τον κλιματικό στόχο, ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040.

Το τελευταίο προσχέδιο συμβιβασμού των χωρών, που είδε το Reuters την Κυριακή, προσέθεσε μια νέα ρήτρα που αναφέρει ότι εάν τα δάση και άλλες χερσαίες δραστηριότητες που απορροφούν εκπομπές CO2 υπολείπονται, η ΕΕ θα επιτρέπεται να προτείνει «προσαρμογή του ενδιάμεσου στόχου του 2040 ανάλογα και εντός των ορίων των πιθανών ελλείψεων».

Το Βέλγιο θα μπορούσε επίσης να αντιδράσει προτείνοντας επιπλέον μέτρα για να βοηθηθεί ο δασικός τομέας να επανέλθει σε τροχιά για τον στόχο εκπομπών, αναφέρει το προσχέδιο.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει μια πρόταση που έκανε η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είχε αναφέρει το Reuters, η οποία ζήτησε «επείγουσα ρήτρα» για τη μείωση του στόχου εκπομπών κατά 90% κατά 3%, αν τα δάση και ο τομέας χρήσης γης δεν πετύχουν τον στόχο.

Η ποσότητα CO2 που απορροφήθηκε από τα ευρωπαϊκά δάση και τον τομέα χρήσης γης μειώθηκε κατά σχεδόν ένα τρίτο την τελευταία δεκαετία, λόγω παραγόντων όπως οι δασικές πυρκαγιές και η μη βιώσιμη διαχείριση δασών.

Προηγούμενα προσχέδια διαπραγματεύσεων έδειχναν ότι οι χώρες ήδη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέπεται στην ΕΕ να αναθεωρεί τον στόχο για το 2040 κάθε δύο χρόνια, μια άλλη οδός που θα μπορούσε να τον χαλαρώσει στο μέλλον.

Ωστόσο, οι υπουργοί τους θα πρέπει ακόμη να λύσουν βασικά ζητήματα την Τρίτη, όπως το ποιο ποσοστό της μείωσης 90% των εκπομπών θα μπορούν οι χώρες να καλύψουν αγοράζοντας ξένες πιστώσεις άνθρακα.

Η υποστήριξη τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι απαραίτητη για την έγκριση του στόχου.

Ένας εκπρόσωπος της Δανίας, η οποία κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ και συνέταξε το έγγραφο, δήλωσε ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία βρίσκονται πλέον στη θέση τους για την επίτευξη συμφωνίας.

«Με την έναρξη της COP30 να πλησιάζει, τώρα είναι η στιγμή να συμφωνηθεί ο στόχος για το 2040», δήλωσε ο εκπρόσωπος.