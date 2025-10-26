Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύονται προτάσεις που θα δώσουν στις βιομηχανίες έναν πιο ευέλικτο δρόμο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου της ΕΕ, καθώς το μπλοκ προσπαθεί να εξασφαλίσει τη στήριξη των κυβερνήσεων για τον νέο στόχο μείωσης εκπομπών έως το 2040.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται έναν νομικά δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 και επιδιώκει να εγκρίνει τον στόχο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP30, που ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, μήνες διαπραγματεύσεων δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, καθώς ορισμένες κυβερνήσεις αντιδρούν στα περιβαλλοντικά μέτρα και εκφράζουν ανησυχίες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παράλληλα με άλλες προτεραιότητες όπως η άμυνα και η αναζωογόνηση της βιομηχανίας.

Ένα προσχέδιο συμβιβαστικής πρότασης της ΕΕ, που είδε το Reuters, δείχνει ότι οι χώρες εξετάζουν σχέδια που θα επιτρέπουν στην ΕΕ να επανεξετάζει τον στόχο του 2040 κάθε δύο χρόνια — κάτι που δυνητικά θα επιτρέψει στις Βρυξέλλες να χαλαρώσουν τον στόχο στο μέλλον.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης νομική δέσμευση ότι, εάν τα δάση απορροφούν λιγότερο CO₂ από το αναμενόμενο ή αν οι τεχνολογίες αφαίρεσης CO₂ από την ατμόσφαιρα αναπτυχθούν πιο αργά από το προγραμματισμένο, άλλοι τομείς δεν θα υποχρεωθούν να μειώσουν τις εκπομπές τους ταχύτερα για να επιτευχθεί ο στόχος του 2040.

«Πιθανές ελλείψεις σε έναν τομέα δεν θα πρέπει να γίνονται εις βάρος άλλων τομέων», αναφέρει το προσχέδιο, με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου.

Ο νέος συμβιβασμός αντικατοπτρίζει τα αιτήματα των ηγετών των κυβερνήσεων της ΕΕ στην Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας, όπου συζήτησαν τους «αναγκαίους όρους» για την επίτευξη των πράσινων στόχων, χωρίς αύξηση των λογαριασμών ενέργειας για τους πολίτες και υποστήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν φτηνές εισαγωγές από την Κίνα και δασμούς από τις ΗΠΑ.

Οι πρεσβευτές των χωρών της ΕΕ θα διαπραγματευτούν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα, πριν οι υπουργοί κλίματος επιχειρήσουν να εγκρίνουν τον στόχο στις 4 Νοεμβρίου.

Το προσχέδιο δεν άλλαξε τον στόχο μείωσης εκπομπών κατά 90%, ούτε το 3% του στόχου που μπορεί να καλυφθεί με αγορά ξένων πιστώσεων άνθρακα αντί για εγχώριες προσπάθειες — αν και οι χώρες συνεχίζουν να συζητούν γι’ αυτό. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι πιστώσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να καλύψουν έως και 5%.

Σε μια προσπάθεια να πείσει τις σκεπτικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί αλλαγές σε άλλα πράσινα μέτρα, περιλαμβανομένων των ελέγχων τιμών στην επικείμενη αγορά άνθρακα για τα καύσιμα μεταφορών, όπως ζήτησαν η Πολωνία και η Τσεχία. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης την πιθανότητα χαλάρωσης της απαγόρευσης των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035, υπό πίεση από τη Γερμανία και την Ιταλία.

Ένας εκπρόσωπος της Δανίας, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ και συνέταξε το έγγραφο, αρνήθηκε να κάνει σχόλιο.